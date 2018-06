Čovjek s 'čeličnim mjehurom': 'Nije se ustao punih 17 sati...'

Putnik na nedavno pokrenutom direktnom letu od Pertha do Londona začudio je brojne stručnjake nakon što je objavljeno da se punih 17 sati nije ustao sa svoga sjedala, nije išao čak niti u WC.

Priča je izašla u javnost jer su istraživači sa Sveučilišta u Sydneyju, uz pomoć posebnih nosivih uređaja. motrili aktivnost putnika na najdužem letu kompanije Quantas.

- Nismo mogli vjerovati koliko se taj putnik malo micao na sjedalu, a tijekom leta nije napravio niti jedan jedini korak, rekao je profesor Stephen Simpson.

Čovjek je bio putnik u poslovnoj klasi, a još jedna razlog manje za ustajanje bila je činjenica da se njegovo sjedalo pritiskom na gumb vrlo lako i brzo pretvara u krevet, piše Daily Mail.

Qantasov let Boeingovim Dreamlinerom 787-9 prvi je izravni let od Australije do Velike Britanije bez zaustavljanja. Kako bi putnicima bilo što ugodnije, u zrakoplovu su posebnu pažnju obratili na rasvjetu, temperaturu, plan posluživanja obroka i meni.

Tijekom prvog leta, istraživači su zainteresiranim putnicima stavili opremu za motrenje njihovih aktivnosti, a sve s ciljem boljeg razumijevanja jet laga. Na istraživanje je pristalo 20 putnika.