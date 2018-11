Crna rupa: Zemlja više nije ravna ploča, sada je - krafna!

Ideje pojedinaca o tome kako planet Zemlja izgleda ovih dana dobile su pojačanje. Zemlja nije ni ravna ni okrugla, nego je zapravo velika šuplja krafna.

Tako barem tvrde pobornici teorije koju je 2012. godine razradio čovjek pod nadimkom Varaug. Ideju su 2008. isprva s podsmijehom lansirali pobornici teorije da je Zemlja ravna ploča, ali tvrdili su da je to pošalica. Izvjesni Varaug si je dao truda pretvoriti je u teoriju i prikupiti sljedbenike. Na američkim internetskim forumima povjerovalo mu je više stotina ljudi. Nije objavio puno ime i prezime, ali je zato zaključio da Zemlja ima oblik tzv. torusa, odnosno velike šuplje krafne s rupom u sredini. Ljudi rupu ne mogu vidjeti jer se svjetlo savija i prati liniju kruga.

- Radio valovi se reflektiraju od atmosfere - zato nam ne treba više tornjeva kako bismo emitirali radio valove na većim udaljenostima. Svjetlosni valovi reagiraju na sličan način. Kad pogledamo oko sebe, svjetlo se smanjuje kako putuje i dok dođe do atmosfere toliko je oslabjelo da se može reflektirati. Svjetlost tad dođe do drugog kuta atmosfere i svaki put zavija. To odaje dojam da je Zemlja ravna ili blago zavijena - objasnio je Varaug na američkom ravnozemljaškom forumu.

Ima objašnjenje i za gravitaciju, iako taj problem očito nije baš detaljno proučio.

- Zamislite šuplju krafnu. Zamislite krafnu s marmeladom. Gravitacija ide prema marmeladi - tvrdi on. Znanstvenici su se čak potrudili ponuditi objašnjenja koja ruše teoriju, pa je tako dr. Anders Sandberg s Oxforda rekao da bi gravitacija na takvom nebeskom tijelu bila jača oko polova, a znatno slabija oko unutarnjeg i vanjskog ekvatora. Ljudi blizu polova imali bi dvostruka godišnja doba, a nebo bi izgledalo drugačije zbog debljeg sloja oblaka.

Astrofizičarka dr. Tabetha Boyaijan ustvrdila je kako na takvom planetu ne bi bilo dana i noći, a upitno je kako bi izgledali izlasci i zalasci Sunca.

- Sunčeve zrake dolazile bi do Zemlje neravnomjernije pa bi i godišnja doba malo ‘podivljala’. Vjetrovi bi puhali tako snažno da bi život na planetu bio vrlo težak - rekla je.

U Hrvatskoj ima pojedinaca koji smatraju da je Zemlja ravna ploča, a na Facebooku ih se u istoimenoj grupi unazad tri godine okupilo oko 1600. Pobornika teorije o krafni koja pluta svemirom još nemamo, no kako Hrvatska ne voli kaskati za svijetom, možemo ih uskoro očekivati.