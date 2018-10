Da ti srce pukne: Kako izgleda dan psa koji je zavezan lancem

Stranica 'Panda Paws Rescue' objavila je slikoviti prikaz kako izgleda dan psa zavezanog na lancu. Kada bi mogli zaviriti u njihovu glavu, ovo bi mogli iščitati iz njihovih misli:

6:00

Vidim i čujem ljude u kući, ali nitko ne izlazi van da me pogleda. Pričaju i smiju se, da sam bar s njima.

6:30

Gladan sam i žedan. Sinoć sam prevrnuo zdjelice s hranom i vodom kada sam se zapleo u lanac.

6:45

Lanac mi je previše stegnut i urezuje mi se u vrat.

8:15

Ljudi koji žive u kući odlaze. Pokušavam im trčati u susret mašući repom nadajući se da će me primijetiti, ali me lanac povukao natrag i pao sam na pod. Nema svrhe.

8:15 - 14:00

Ne znam što da radim sam sa sobom. Ne mogu čuvati kuću dok sam na lancu. Nemam igračke s kojima bi se igrao i nemam pse koji bi mi pravili društvo. Ako zalajem, možda se netko pojavi i kaže mi što da radim ili se igra sa mnom. Odlučio sam lajati cijeli dan.

Foto: Pixabay

14:30

Čovjek iz društva za zaštitu životinja došao je i ostavio bilješku na vratima. Pogledao je u mene s tugom u očima. Izgledam li loše? Znam da sam prljav, ali teško je ostati čist kada uvijek ležim u prljavštini. Hodam u krug, režim i lajem na njega jer ne znam što da radim drugo. Također, režim i lajem na druge ljude koji prolaze pored mog dvorišta.

15:15

Najmanji čovjek iz kuće se vratio. Možda će se on igrati sa mnom! Ipak neće. Obavljam nuždu uvijek na istom mjestu, nekoliko metara od moje kućice.

17:30

Ostatak ljudi se vratilo kući. Jedan od njih uzima bilješku koju je ostavio čovjek iz društva za zaštitu životinja. Na mene viče da prestanem lajati. Povukao sam se i legao, potpuno zbunjen.

18:00

Osjećam miris hrane iz kuće. Još uvijek sam gladan i žedan.

19:00

Netko iz kuće izlazi i dolazi me vidjeti. Puni moje zdjelice hranom i vodom, sretan sam i od uzbuđenja skačem pri čemu sam prosuo zdjelice i zaprljao čovjeka. On me grdi i izjavljuje da je takvo moje ponašanje jedan od razloga zašto ne živim s njima u kući.

20:00

Još jedna usamljena noć. Sanjam o tome kako sam na lancu jer je to jedino što znam.

Inače, u Hrvatskoj je prošle godine stupio na snagu zakon kojim je zabranjeno trajno držanje pasa na lancu. Ako lanac ozljeđuje životinju (preuzak, urezan, pretežak i slično), to se smatra zlostavljanjem životinja i prijavljuje se veterinarskoj inspekciji i policiji.

Pismena prijava šalje se i ako je pas na lancu izložen gladi, žeđi, svim vremenskim uvjetima i potpunoj nemogućnosti dnevnog kretanja te ako je pothranjen, bolestan i letargičnog ponašanja, navode Prijatelji životinja na svojoj stranici. Vlasnici koji se zabrane ne budu pridržavali, riskirat će kaznu od 20.000 do čak 50.000 kuna.