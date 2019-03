Daniel složi Rubikovu kocku za samo 17 sekundi, i to nogama

Natjecao sam se u slaganju kocke rukama, ali za to postoji čak 18 turnira. Samo je jedan turnir za noge, pa sam odlučio vježbati za taj, kaže Daniel Rose-Levine (16) iz New Yorka. Sada drži svjetski rekord za najbrže složenu Rubikovu kocku, i to nogama. Danielu za to treba 16,96 sekundi, a taj rekord je srušio četiri puta. Kaže da mu u slaganju pomaže matematika.

