Djevojka je svom dečku za Božić odlučila pokloniti set za DNK testiranje, što mu je bila velika želja. Kada se pohvalila njegovoj majci što mu je kupila, saznala je zašto taj poklon nije bio najbolji izbor.

Naime, majka joj je priznala da njezin bivši muž nije biološki otac njihovih sinova.

Imali su problema sa začećem i žena je odlučila iskoristiti donora sperme, a ona i suprug su se složili da će to ostati njihova tajna.

Nakon saznanja djevojka se požalila na Redditu i tražila savjet što učiniti dalje.

Dečkova mama ju je zamolila da mu ništa ne govori i da poklon, a samim time i tajnu, ostavi za njegov rođendan u srpnju.

- Ne mislim da je ispravno tajiti tu informaciju od njega. Mislim da bi mu trebali reći prije Nove godine zato što nikada neće biti dobro vrijeme. Imali su mnogo godina da pronađu dobro vrijeme - napisala je djevojka.

- Užasno sam pod stresom i on već sada vidi da me nešto muči i počinje ga frustrirati to što ne želim razgovarati s njim - dodala je, a mnogi su se s njom složili.

Što biste vi učinili?