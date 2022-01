Razdoblje “ni rata ni mira” prekida se s malo rata. Hrvatska vojska izvodi akciju Maslenica i to će biti snažan udarac pobunjenim Srbima, koji su srušili most preko masleničkog ždrila, u čemu će inženjer Jure Radić vidjeti jednu od prilika života, da napravi novi. Isprva je postavljen pontonski most, pa je važan prometni pravac opet bio uspostavljen.