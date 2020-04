Divlje životinje istražuju ulice grada dok ljudi sjede kod kuće

Neočekivan rezultat ograničene ljudske aktivnosti kako bi se spriječilo širenje korona virusa svakako je manje zagađenja, no zapanjujući su i oni prizori divljih životinja koje paradiraju cestama i gradovima.

Čovjeka nema po cestama, manje je automobila, i čini se kao je upravo to ohrabrilo životinja da istražuju krajolik, bez straha od toga da će neki auto naletjeti na njih, a nema ni uznemirujućih zvukova i mirisa.

Na sljedećim fotografijama možete vidjeti čopor lavova koji su odrijemali na pustom putu u nacionalnom parku Kruger u JAR-u. Taj ja NP sada zatvoren za posjetioce jer je u cijeloj državi karantena.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020

U primorskom gradu Llandudno u Walesu, koze se također prešetavaju po napuštenim ulicama...

Not everyone is observing the Coronavius lockdown, goats in Llandudno roam around the seaside town taking advantage of the near deserted streets #COVID19 #coronavirus #llandudno #llandudnogoats pic.twitter.com/z54TbSKzsj — Carl Recine (@carlrecine) March 31, 2020

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.



Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020

Pao je i broj posjetioca čuvenog japanskog parka Nara, a jeleni su bili njihova glavna atrakcija. Sada sami traže hranu pošto nema turista koji ih hrane krekerima...

Less tourists in Nara = less people feeding the deer in the parks 🌷🌱 Now they're venturing out into the city eating flowers and plants, per Fuji TV #coronavirus#新型コロナウイルス の影響で海外観光客の減少が続く奈良公園で、鹿せんべいをもらえなくなってしまったシカちゃん達 😢 pic.twitter.com/yUFWJ4S9sj — Kurumi Mori (@rumireports) March 6, 2020

Nilgaj je velika azijska antilopa koja je najčešća na sjeveru Indije. Ne mogu se vidjeti na urbanim područjima, ali pošto prometa nema, zalutale su na ulice grada Noide.

This is unbelievable. Nilgai takes over #Noida streets. Not bad a video to watch during #Lockdown21. ❤️

(Video via #WhatsApp) pic.twitter.com/IfHJIQfPgS — Ananya Bhattacharya (@ananya116) March 27, 2020

Po tajlandskim ulicama šeću se gladni makaki majmuni jer su oni, kao i jeleni iz Nare, naviknuli na hranjenje turista.

Na ulicama Dubaija i inače su se znali vidjeti paunovi, no sada ih ima više nego ikad prije...

Nature is spreading its Wings. Family of Peacocks seen strolling on Dubai roadside in Oud Mehta area. My friend Mr Pawan Borle got the opportunity to klick these photos from his balcony(Flat 101). pic.twitter.com/uU5DBmPU2P — Rajeev Sharma (@RajeevS1959) April 10, 2020

Po Španjolskoj bauljaju divlje svinje...

Here's a bit more balm, another video of the wild reclaiming things, temporarily at least. A large herd of wild boar roaming apparantly the town of Oleiiros, Galicia, Spain. @BCNwildlife pic.twitter.com/hOBfA5u5Qa — Nick Lloyd (@Civil_War_Spain) April 11, 2020

A tijekom opće izolacije, morski lavovi uživaju na suncu u luci Mar Del Plata u Argentini...