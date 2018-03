Dlakava frendica: 'Moja kujica Morena spašava male životinje'

Donijela sam ranjenu ptičicu u kuću, a moja kujica Morena bila je presretna. Cijela je drhtala i tresla se od uzbuđenja. Odmah joj je zaglumila skrbnicu, priča nam ponosna vlasnica Ljiljana Miletić Fabijanić (64) iz Petrčana kraj Zadra.

- I ptica se udomaćila pa joj je skakala po glavi. Utoplili smo je i osušili, a čim je došla k sebi toliko da može letjeti, pustili smo je - priča Ljiljana.

Spašavanje drugih životinja za Morenu nije ništa novo. Ima ona u tome mnogo iskustva.

- Morena je već nekoliko puta spašavala ptičice koje bi ispale iz gnijezda. Imali smo i ježa, kornjaču te žabu, a Morena se s njima igrala i uvijek se ponašala zaštitnički. Kad je pozovem da dođe, ona potrči i otvori vrata. Onda je pitam: ‘Morena, što si zaboravila?’, pa se vrati da bi zatvorila vrata nogicama. Sluša me i razumije. Nosi mi namirnice iz trgovine, drva za peć, a kad ne mogu dobiti sina na mobitel, napišem mu poruku da me nazove na papir koju mu Morena odnese. Ona obožava naše tri mačke i s njima se igra, a nerijetko i spavaju skupa - priča Ljiljana.

Morenu je Ljiljanin sin Šime pronašao kao štene u kutiji s još dva psića. Od tada su njih dvije nerazdvojne.

- Sin ju je pronašao na plaži i donio kući. Isprva sam bila protiv psa jer je to briga i odgovornost. Ali kad sam je ugledala, jednostavno je nisam mogla pustiti. Osvojila me milim pogledom. Jednom su mi je umalo otrovali, ali spasili smo je u zadnji tren. Ali su uspjeli otrovati sedam mojih mačaka u posljednjih sedam godina. Za mene su to zločinci. Bila sam ljuta, pa sam iz dišpeta počela hraniti miševe. Kad nećete mačke, eto vam onda miševi – kaže Ljiljana i dodaje da ne razumije ljude koji ne vole životinje. Ljubav između nje i Morene je, dodaje, bezgranična.