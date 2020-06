Dobro, što je s tim virusom?

Tko je u pravu tek ćemo doznati, ali za svaki slučaj - zaštitite se kad idete van, nosite maske, perite ruke, ne grupirajte se, izbjegavajte zatvorene prostore i držite distancu

<p>Dva znanstvenika danas su zbunila Hrvate. Prvo je <strong>Dragan Primorac</strong> na HRT-u rekao da je korona virus oslabio.</p><p>- Gotovo sve indicije govore da je sadašnja varijanta virusa slabija. Znatno je manji broj ljudi koji razviju teže komplikacija nego što je to bilo u periodu veljače - rekao je Primorac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić o novom valu virusa</strong></p><p>Nešto kasnije na HRT-u je o virusu govorio <strong>Ivan Đikić</strong>, ali je dao skroz suprotnu izjavu.</p><p>- Politički je spin da je virus oslabio, to govori šefica Klinike za infektivne bolesti i šef javnog zdravstva na temelju izjava talijanskog liječnika, a tisuću izjava znanstvenika su zanemareni u ovom slučaju - rekao je Đikić.</p><p>Tko je u pravu od njih dvojice tek ćemo doznati, ali njihove oprečne izjave zbunile su sigurno one koji prate vijesti na HRT-ovom teletekstu. U jednom trenutku, obzirom da su obojica gostovala u vrlo kratko razdoblju, njihove su se izjave na teletekstu našle jedna ispod druge.</p><p>Po ovome bi većina građana jako teško zaključila je li virus oslabio ili nije, pa za svaki slučaj - zaštitite se kad idete van, nosite maske, perite ruke i držite distancu. Za svaki slučaj.</p>