Dodatno platila hotelsku sobu zbog savršenog pogleda i ostala šokirana: ‘Ovo je žešća prevara'

Argentinska influencerica Clarisa Murgia putuje Europom, a odlučila je u jednom talijanskom hotelu platiti više za sobu s pogledom na more. No kad je stigla, umjesto spektakularnog pogleda, dočekalo ju je nešto sasvim drugo, prenosi Daily Mail. Nakon što je pomaknula zavjesu i izašla na balkon, otkrila je da se radi o prijevari jer je netko na zid susjedne zgrade nalijepio ogroman plakat koji prikazuje more i jedrilicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

U videu s više od tri milijuna pregleda koji je objavila na svom TikTok profilu, plakat iz određenog kuta izgleda stvarno, ali čim se pomaknu zavjese ili izađe na balkon, pogled se pretvara u oštećeni bijeli zid, prozore s rešetkama i fotografiju mora.

- Nitko me nikada nije ovako prevario - komentirala je Clarisa. Nanizalo se raznih komentara.

- Ovako nije lagao ni moj dečko - napisala je jedna tiktokerica.

Viralan video koji prikazuje još samo jednu u nizu obmana, objavljen je nakon što su se turisti prošli mjesec žalili na Booking.com, optužujući platformu da se ne zna nositi s prevarantima koji se predstavljaju kao hoteli u kojima su rezervirali smještaj.