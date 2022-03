Dođe li do invazije iz svemira mi ćemo se morati pokoriti pred osvajačima, inače nas čeka smrt

Nick Pope radio je u britanskom ministarstvu obrane više od 20 godina. Jedan period vremena radio je u uredu koji je istraživao ekskluzivno vanzemaljce i njihove kontakte s ljudima, a kad je Vlada odlučila zatvoriti taj ured, on je nastavio sa svojim istraživanjima... Državni posao, u kojem je pisao izvještaje o NLO-ima koji su navodno dolazili i do same kraljice Elizabete, napokon je napustio 2006. godine i od tog trenutka radi kao novinar.

Napisao je u međuvremenu nekoliko knjiga, bio konzultant na nekoliko filmova... A s britanskim medijima podijelio je svoja mišljenja i zaključke o vanzemaljcima nakon desetljeća istraživanja..

- Trenutak kad pronađemo vanzemaljce, ili pak oni pronađu nas, zauvijek će sve promijeniti - priča Pope, inače i član kraljevskog društva, znanstvene zajednice čiji su članovi bili i Charles Darwin, Isaac Newton.

- U 'kraljevskom društvu' često smo razgovarali o scenarijima invazije. Sve bi ovisilo o tome kakve namjere imaju vanzemaljci koji stižu na zemlju. Ako bi imali osvajačke namjere, kao oni iz 'Dana nezavisnosti', ljudi bi počeli paničariti i bježati. Ako bi njihove namjere bile miroljubljive, onda mislim da vijest o kontaktu s vanzemaljcima ne bi izazvala toliku paniku, jer velik dio ljudi ionako vjeruje u njihovo postojanje - priča Pope.

S kolegama iz znanstvenog svijeta došao je do jednostavnog zaključka.

- Često u filmovima gledamo kako ljudi na kraju uspješno riješe prijetnju iz svemira, ali... Nema šanse da bi se tako odigralo. Pogledajte kakvim oružjima za masovno uništenje ljudi raspolažu. Zamislite samo kakvo bi oružje onda posjedovale civilizacije koje su tisućama, ako ne i milijunima godine ispred nas. Mogli bi pokraj nas otvoriti crnu rupu koja bi nas sve progutala... - kaže Nick i dodaje za kraj:

- Ako se suočimo s invazijom iz svemira, naša jedina opcija je predaja. Morali bismo se pokoriti pred osvajačima, inače bi nas uništili - govori za kraj.