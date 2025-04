Drama na letu: Putnica se skinula gola i obavila nuždu. 'Povukli smo avion iz prometa'

Jedan let zrakoplovne tvrtke Southwest Airlines prema Chicagu obilježio je krajnje neobičan i uznemirujući događaj. Prema izvještaju New York Posta, putnica se skinula do gola i izvršila veliku nuždu na svom sjedalu netom prije slijetanja zrakoplova.

Incident se dogodio u subotu u čikaškoj zračnoj luci Midway, po dolasku leta 418 iz Philadelphije. Policijski službenici pozvani su na mjesto događaja. Zrakoplovna tvrtka Southwest Airlines brzo je reagirala na incident, izdavši priopćenje koje je prenio NBC.

"Naši timovi kontaktiraju putnike s tog leta kako bi se ispričali zbog situacije i mogućih kašnjenja u njihovim putnim planovima", naveli su iz tvrtke. U priopćenju se također naglašava predanost sigurnosti: "Ništa nije važnije za Southwest od sigurnosti naših kupaca i zaposlenika, i cijenimo profesionalnost naše posade."

Zrakoplov u kojem se incident dogodio odmah je povučen iz prometa kako bi prošao postupak temeljitog čišćenja i dezinfekcije.

Raniji incident u zračnoj luci Midway

Ovo nije prvi nedavni incident vezan uz Southwest Airlines u zračnoj luci Chicago Midway. Prošlog mjeseca, ista je zračna luka bila poprište potencijalno opasne situacije kada je zrakoplov tvrtke Southwest prilikom slijetanja zamalo izbjegao sudar s drugim zrakoplovom koji se kretao po stazi. Nacionalni odbor za sigurnost prometa istražuje taj slučaj, a kao jedan od mogućih uzroka naveden je snažan odbljesak sunca koji je mogao zaslijepiti pilote.

Ovaj posljednji, bizarni događaj svakako dodaje neočekivani element izazovima s kojima se zrakoplovne tvrtke suočavaju, a brza reakcija i komunikacija tvrtke Southwest naglašavaju važnost održavanja reda i sigurnosti tijekom leta.