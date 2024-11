Drama na TikToku: Saznale da ih vara isti dečko, jedna otkrila aferu: 'Osveta se tek sprema...'

Prava drama odvija se zadnjih dana na društvenoj mreži TikTok. Američka influencerica Kylan Darnell postala je viralna kad je s više od milijun pratitelja podijelila da je ostavila dečka. Kylan ga je za vikend posjetila te na TikToku otkrila video djevojke po imenu Grace Hall koja je otkrila da su u vezi s istim muškarcem!

Grace je blokirala Kylan na TikToku jer je nagađala da dijele istog dečka te nije htjela gledati snimke svog dečka s drugom djevojkom. Međutim član Kylanine obitelji poslao joj je Gracein video s TikToka, a kad je saznala da se njezin partner viđa s Grace u isto vrijeme, odmah ga je ostavila i zaputila se u zračnu luku. Tamo je snimila video koji je pregledan više od sedam milijuna puta.

Kad je Grace proteklog vikenda shvatila da je njezin dečko u vezi i s Kylan, upitala ga je hoće li joj on priznati ili će to ona učiniti. Dečko ju je zamolio da pričeka tjedan dana, no Grace je odblokirala Kylan i poslala joj poruku te upitala mogu li razgovarati. Kylan joj nije odgovorila, a Grace je tada objavila na TikToku viralni video koji razotkriva aferu.

- Bila je to nepromišljena odluka - objasnila je Grace i priznala da nije trebala razotkriti aferu bez prethodnog razgovora s drugom djevojkom.

- Na kraju dana, ja sam samo djevojka koju je povrijedio dečko - rekla je Grace te izjavila da neće dijeliti ništa više vezano uz tu situaciju, no Kylan je rekla da razmišlja da otkrije detalje priče u podcastu.

- Osveta se tek sprema - komentirali su fanovi Kylan.