Fine švedske mesne okruglice: IKEA je lagala, internet u šoku

Tweet koji je objavio Sweden.se izazvao je šok i nevjericu.

- Švedske mesne kuglice se zapravo baziraju na receptu koji je kralj Karlo XII. donio u svoju domovinu s putovanja u Turskoj početkom 18. stoljeća. Držimo se činjenica - piše u tweetu.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM