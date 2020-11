Fotka se proširila društvenim mrežama: 'Neka smo zatvorili kafiće, djeci zabranili treninge'

Iako se ne zna kada je točno i gdje nastala fotografija, mnogi korisnici društvenih mreža iskoristili su ju kao priliku da kritiziraju nove mjere koje na snagu stupaju u ponoć

<p>Na društvenim mrežama počela se širiti fotografija žena koje stoje u velikom redu ispred trgovine u nekom od trgovačkih centara. Iako zapravo nije poznato kada je točno i gdje fotografija snimljena, neki kažu da je u Beogradu, drugi u Sarajevu, a podijelili su ju i korisnici društvenih mreža u Hrvatskoj. </p><p>Na mrežama se pojavilo nekoliko verzija fotografije, od one koja se čini kao originalna, do onih "fotošopiranih". </p><p>Naime, radi se o gužvama tijekom popularne Black Friday rasprodaje, a obzirom da u Hrvatskoj od ponoći stupaju strože mjere koje će zatvoriti kafiće, ugostiteljske objekte, teretane i druge objekte, mnogi su iskoristili ovu fotografiju kao kritiku - jer trgovački centri ostaju otvoreni. </p><p>Sudeći po fotografijama, i građani Hrvatske su iskoristili brojne popuste tijekom "crnog petka". </p><p>Javila nam se i djelatnica u jednom trgovačkom centru u Zagrebu koja kaže kako "nitko ovu situaciju nije shvatio ozbiljno". Tvrdi kako jako malo ljudi pravilno nosi masku. Slična je stvar i s distancom. Djelatnica kaže kako je tijekom današnje rasprodaje to sve eskaliralo, kao i nervoza i nestrpljivost kupaca. </p><p>- Na odjelu kabina redovno upozoravamo da ne stoje na prolazu dok čekaju muža, ženu, brata, sestru, baku ili djeda ali i na to se ogluše - ispričala nam je. </p>