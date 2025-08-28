GALERIJA UŽASA
FOTO Ajme meni! Proplakali su kad su napravili ove tetovaže...
Većina ljudi, kad se odluči za tetovažu, prvo neko vrijeme istražuje tattoo-majstore i njihove stilove da vidi koji bi mu najbolje odgovarao. Neki su specijalizirani za portrete, drugi za biomehaničke tetovaže, treći za 'new school'... Ljudi vide gdje će dobiti najbolju tetovažu i onda je odu napraviti. Ali ekipa iz naše galerije sigurno nije proučavala tattoo-majstore kojima su povjerili da im zauvijek ostave trag na tijelima. Puno ovih radova je zapravo nepopravljivo, ali to svejedno nije smetalo pojedincima da se pohvale s njima. Otkrijte s nama svijet užasnih tetovaža...