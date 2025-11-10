FOTO Amira je ljudska Barbie. Spiskala je 290.000 € na to, a šokirat će vas kako je izgledala!

U svijetu društvenih mreža, gdje je savršenstvo često samo filter udaljeno, pojavila se nova generacija influencerica koje svoj izgled oblikuju skalpelom umjesto aplikacijama za uređivanje fotografija. One sebe nazivaju 'živim Barbikama'...
Alicia Amira (32) iz Švedske šokirala je javnost priznanjem da je potrošila gotovo 290.000 eura na operacije kako bi izgledala kao "prava lutka".
Iako je nebrojeno puta bila pod nožem, stvari nisu uvijek išle po planu.
U jednoj od epizoda popularne TV emisije Botched!, Alicia je otkrila kako je njezino prvo povećanje grudi pošlo po zlu.
Implantati su se inficirali, zbog čega joj je desna dojka otvrdnula.
Kirurzi su odbili operirati ako ne pristane na manje implantate, no ona je to odbila, inzistirajući i na uklanjanju rebara te brazilskom podizanju stražnjice (BBL).
Upozorili su je da su ti zahvati iznimno opasni, no ona se nije pokolebala.
"Oduvijek me privlačio ekstreman izgled. Neki misle da sam luda, ali ne žalim ni za čim. Želim izgledati što plastičnije i inspirirati druge djevojke", izjavila je Alicia, dodavši kako "bimbo djevojke ne stare, samo postaju sve plastičnije".
Od nekada prirodne plavuše, Alicia se u potpunosti promijenila u ono što sama naziva "plastičnom lutkom po narudžbi", a promjenom se sama pohvalila u objavi na svom Instagram profilu.
Na svom Instagram profilu broji više od 94.000 pratitelja, a Alicia se opisuje kao “tradicionalna bimbo djevojka".
Ranije je izjavila da vjeruje kako je "ženska uloga da udovolji svom muškarcu" i da treba biti najbolja moguća "trofejna supruga".
Pojam je to koji se koristi za opis žene koja je u braku ili vezi s imućnim, često starijim muškarcem, pri čemu je njezin fizički izgled istaknut kao glavna "vrijednost" ili razlog zbog kojeg je u toj vezi.
Često dijeli provokativne fotografije na kojima pozira u minimalnoj odjeći.
Alicia je u intervjuu za Truly izjavila da bi ljudi trebali "odbaciti feminizam i prigrliti ženstvenost", te se otvoreno proglasila anti-feministkinjom.
"Ne slažem se da bi muškarci i žene trebali biti potpuno isti. Vjerujem da je ženska uloga da udovolji svom muškarcu i da bude najbolja moguća ‘trofejna supruga’. Volim mu kuhati, čistiti kuću i pustiti njega da popravlja auto i kosi travu", rekla je.
Kad je imala 25 godina, skupila je oko 3.500 funti kako bi ugradila prve implantate i povećala grudi s košarice D na J - unatoč tome što je visoka 168 cm i nosi veličinu 36.
