Obavijesti

Galerija

Komentari 0
'ŽELIM BITI PLASTIČNA'

FOTO Amira je ljudska Barbie. Spiskala je 290.000 € na to, a šokirat će vas kako je izgledala!

U svijetu društvenih mreža, gdje je savršenstvo često samo filter udaljeno, pojavila se nova generacija influencerica koje svoj izgled oblikuju skalpelom umjesto aplikacijama za uređivanje fotografija. One sebe nazivaju 'živim Barbikama'...
FOTO Amira je ljudska Barbie. Spiskala je 290.000 € na to, a šokirat će vas kako je izgledala!
Alicia Amira (32) iz Švedske šokirala je javnost priznanjem da je potrošila gotovo 290.000 eura na operacije kako bi izgledala kao "prava lutka". | Foto: Instagram/Alicia Amira
1/16
Alicia Amira (32) iz Švedske šokirala je javnost priznanjem da je potrošila gotovo 290.000 eura na operacije kako bi izgledala kao "prava lutka". | Foto: Instagram/Alicia Amira
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025