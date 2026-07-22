VOLI PLAŽU, MORE... FOTO Bujna Ruskinja otišla u SAD da zasjeni Kim: 'Moje su obline prirodne. Ne vjerujete!?'

Anastasia Kvitko (30) poznati je ruski model i po nekima, najljepša dama Rusije. Na Instagramu je prati gotovo 14 milijuna ljudi, zbog karijere je napustila majčicu Rusiju i preselila preko bare, u SAD.... Uspoređuju je s Kim Kardashian, najavila je kako će je jednog dana zasjeniti...

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