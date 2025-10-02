Obavijesti

Galerija

Komentari 3
KANAĐANKA VOLI PLANINARENJE I TETOVAŽE

FOTO 'Dečko me varao pa sam spavala s njegovim najboljim prijateljem da mu se osvetim...'

Ashley Resch kanadska je influencerica, manekenka, reality zvijezda, osobna trenerica i poduzetnica koju na raznim društvenim mrežama prati više od tri milijuna ljudi. Obožava putovanja, planinarenje, tetovaže...
FOTO 'Dečko me varao pa sam spavala s njegovim najboljim prijateljem da mu se osvetim...'
Ashley Resch kanadska je influencerica, manekenka, reality zvijezda, osobna trenerica i poduzetnica koju na raznim društvenim mrežama prati više od tri milijuna ljudi. Obožava putovanja, planinarenje, tetovaže... | Foto: A. Resch/Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025