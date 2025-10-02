FOTO 'Dečko me varao pa sam spavala s njegovim najboljim prijateljem da mu se osvetim...'

Ashley Resch kanadska je influencerica, manekenka, reality zvijezda, osobna trenerica i poduzetnica koju na raznim društvenim mrežama prati više od tri milijuna ljudi. Obožava putovanja, planinarenje, tetovaže...
Manekensku karijeru započela je sredinom 2010-ih, njezine fotografije objavljene su u Playboyu, Sports Illustratedu...
Bila je dio MTV-eva reality showa "Celebrity Ex on the Beach"
Kaže kako svojim fitness programom želi pokazati da je vježbanje zabavno, a ne samo stvar discipline. "Želim da žene uživaju u životu dok se mijenjaju", poručila je Ashley...
"Još nisam našla pravog muškarca s kojim bi započela život. Čekam svojeg gospodina savršenog", kazala je prošle godine Ashley...
Kaže kako su joj prethodne veze bile loše, pune prevara, drama...
"Samopouzdanje, ambicija i dobrota su tri stvari koje tražim kod svojih partnera", dodaje Kanađanka...
"Spavala sam s najboljim prijateljem jednog bivšeg dečka kad sam doznao da me on varao", kazala je Ashley...
