FOTO Deset država s najvišom stopom nasilnog kriminala: Za neke ćete se iznenaditi što su tu

Kriminalne skupine kontrolirale su velik dio glavnog grada. UN je tijekom 2024. procjenjivao da bande kontroliraju do oko 90 posto Port-au-Princea, iako se takve procjene razlikuju ovisno o području i razdoblju. Kriza se nastavila i tijekom 2025. godine, kada se nasilje proširilo izvan glavnog grada prema područjima poput Artibonitea i Centre. UN je u razdoblju od listopada 2024. do lipnja 2025. zabilježio najmanje 4.864 ubojstva u cijeloj zemlji. Situacija je ostala izuzetno ozbiljna i tijekom 2026. godine. UN je u lipnju izvijestio da je od početka godine u nasilju kriminalnih skupina u Haitiju poginulo više od 2.300 ljudi. Nasilje je pritom i dalje zahvaćalo područja izvan tradicionalnih središta kriminalnih skupina, dok su državne institucije i sigurnosne snage imale velike poteškoće u uspostavljanju kontrole. Haiti je stoga jedan od najekstremnijih primjera kako kombinacija slabe države, kriminalnih skupina, političke nestabilnosti i borbe za kontrolu teritorija može dovesti do dugotrajne sigurnosne katastrofe. | Foto: canva, ilustracija