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FOTO Deset država s najvišom stopom nasilnog kriminala: Za neke ćete se iznenaditi što su tu

Ovdje se svakodnevni život često odvija u sjeni organiziranog kriminala, sukoba bandi i raširene korupcije. Za pojedine od ovih država zapadne vlade svojim građanima izdaju najstroža upozorenja i savjetuju da ondje uopće ne putuju. Razlike u sigurnosti među državama mogu biti goleme. U nekim zemljama stopa namjernih ubojstava je čak 60 ili više puta viša nego u Hrvatskoj. Krenimo s 'opasnom' listom...
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FOTO Deset država s najvišom stopom nasilnog kriminala: Za neke ćete se iznenaditi što su tu
Procjena razine nasilja na globalnoj razini složen je zadatak koji se oslanja na podatke brojnih međunarodnih i nacionalnih institucija. Organizacije poput Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) prikupljaju i analiziraju podatke o kriminalitetu, pri čemu se stopa namjernih ubojstava, broj žrtava ubojstva na 100.000 stanovnika, često koristi kao jedan od najvažnijih međunarodno usporedivih pokazatelja smrtonosnog nasilja. Međutim, podaci se razlikuju ovisno o izvoru, definicijama i metodologiji, a u pojedinim državama postoje ozbiljne praznine u službenoj statistici. | Foto: canva, ilustracija
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Procjena razine nasilja na globalnoj razini složen je zadatak koji se oslanja na podatke brojnih međunarodnih i nacionalnih institucija. Organizacije poput Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) prikupljaju i analiziraju podatke o kriminalitetu, pri čemu se stopa namjernih ubojstava, broj žrtava ubojstva na 100.000 stanovnika, često koristi kao jedan od najvažnijih međunarodno usporedivih pokazatelja smrtonosnog nasilja. Međutim, podaci se razlikuju ovisno o izvoru, definicijama i metodologiji, a u pojedinim državama postoje ozbiljne praznine u službenoj statistici. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 1

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