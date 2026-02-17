FOTO Deset velikih pitanja na koja znanost još nema konačan odgovor: Zašto 'sada' postoji?

Kad pogledamo noćno nebo, vidimo zvijezde, planete i galaksije. No sve to zajedno čini tek oko pet posto svemira. Preostalih devedeset pet posto sastoji se od dviju komponenti koje nikada nismo izravno detektirali: tamne tvari i tamne energije. Tamna tvar ne emitira svjetlost, ali njena gravitacija drži galaksije na okupu; bez nje bi se zvijezde kretale toliko brzo da bi galaksije odavno bile rasute. Tamna energija djeluje suprotno, ubrzava širenje svemira i razlog je zašto se prostor sve brže rasteže. Ne znamo od čega su napravljene, ali znamo puno o tome što nisu: nisu obični atomi, nisu poznate čestice i ne ponašaju se kao bilo što što smo ikada proizveli u laboratoriju. Drugim riječima, većina stvarnosti postoji u obliku koji nikada nismo vidjeli. | Foto: canva, ilustracija