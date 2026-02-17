Obavijesti

FOTO Deset velikih pitanja na koja znanost još nema konačan odgovor: Zašto 'sada' postoji?

Što više otkrivamo o svemiru, to jasnije vidimo granice vlastitog razumijevanja. Moderna znanost objasnila je gibanje planeta, evoluciju života i strukturu materije, ali na samim temeljima stvarnosti ostaju duboke zagonetke. Od svijesti do sudbine svemira, ovo su pitanja na koja još nemamo konačne odgovore.
FOTO Deset velikih pitanja na koja znanost još nema konačan odgovor: Zašto 'sada' postoji?
Znanost je u posljednjih nekoliko stoljeća razotkrila nevjerojatne tajne prirode, od Newtonovih zakona gibanja i Darwinove evolucije do Einsteinove relativnosti i čitanja ljudskog genoma. Svako novo otkriće pomaknulo je granice razumijevanja stvarnosti. Ipak, što dublje gledamo u svemir i u same sebe, to se pojavljuju dublja pitanja. Nisu to rupe u znanju koje ćemo sutra popuniti, nego fundamentalne zagonetke, mjesta gdje naše najbolje teorije počinju škripati. Ovo je deset misterija pred kojima i današnja znanost zastaje. | Foto: canva, ilustracija
