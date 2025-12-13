FOTO Dobrica Stela traži novi dom: Obožava šetnje i pse

Stela je nevjerojatna dobrica, križanka ovčara stara pet i pol godina. Ova duša od psa stigla je u Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba Dumovec prije više od godinu dana. I od tog dana pa sve do danas strpljivo čeka da je netko napokon primijeti, pruži ruku i povede kući, ondje gdje bi njezino veliko srce napokon moglo pripadati.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prošla je kroz vrata skloništa tiho i skromno, kao da se ispričava što joj treba pomoć, a od tada ne traži ništa osim malo pažnje i toplog mjesta uz čovjeka.

Djelatnici Dumovca kažu da je teško riječima opisati koliko je Stela dobra. Upravo to joj najviše otežava život u skloništu. Ljudi je često zaobiđu samo zato što je krupnija, iako je iza njezinog izgleda skrivena najnježnija narav koju možete zamisliti. Dok se drugi psi guraju kako bi privukli pozornost, Stela samo sjedi, gleda svojim dubokim, toplim očima i nada se da će baš njoj netko pružiti priliku. U tim očima nema ničega osim dobrote, strpljenja i ljubavi.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Umiljata je, poslušna i smirena. Ona je pas koji se ne nameće, koji razumije i osjeća ljude. Najviše od svega voli šetnje. Kad krene uz vas, jasno je da je to najsretniji dio njezina dana. Hoda na povodcu s nevjerojatnim osjećajem za čovjeka, prati svaki korak i gotovo da diše u istom ritmu. S drugim psima slaže se odlično. Njezina blaga narav čini je dobrodošlim društvom svakome koga sretne.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U skloništu se nadaju da će se napokon pojaviti čovjek ili obitelj koja će u njoj prepoznati ono što je toliko posebno. Prepoznat će beskrajnu privrženost, odanost i mir koji unosi u prostor. Stela ne traži luksuz, ne traži savršen dom. Traži samo priliku da nekome postane najbolja prijateljica ili prijatelj, da opet osjeti kako je to imati svoje. Kako je to spavati na toplom bez straha da da će se ponovo naći na ulici.

Ako osjetite da bi baš Stela mogla biti dio vaše priče, javite se na udomljavanje@dumovec.hr. Možda upravo vi možete promijeniti njezin život i dopustiti da ona promijeni vaš.