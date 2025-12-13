Obavijesti

Viral

Komentari 0
UDOMI ME

FOTO Dobrica Stela traži novi dom: Obožava šetnje i pse

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Dobrica Stela traži novi dom: Obožava šetnje i pse
3
Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ako osjetite da bi baš Stela mogla biti dio vaše priče, javite se na udomljavanje@dumovec.hr.  Možda upravo vi možete promijeniti njezin život i dopustiti da ona promijeni vaš

Stela je nevjerojatna dobrica, križanka ovčara stara pet i pol godina. Ova duša od psa stigla je u Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba Dumovec prije više od godinu dana. I od tog dana pa sve do danas strpljivo čeka da je netko napokon primijeti, pruži ruku i povede kući, ondje gdje bi njezino veliko srce napokon moglo pripadati. 

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu
Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prošla je kroz vrata skloništa tiho i skromno, kao da se ispričava što joj treba pomoć, a od tada ne traži ništa osim malo pažnje i toplog mjesta uz čovjeka.

Djelatnici Dumovca kažu da je teško riječima opisati koliko je Stela dobra. Upravo to joj najviše otežava život u skloništu. Ljudi je često zaobiđu samo zato što je krupnija, iako je iza njezinog izgleda skrivena najnježnija narav koju možete zamisliti. Dok se drugi psi guraju kako bi privukli pozornost, Stela samo sjedi, gleda svojim dubokim, toplim očima i nada se da će baš njoj netko pružiti priliku. U tim očima nema ničega osim dobrote, strpljenja i ljubavi.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu
Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Umiljata je, poslušna i smirena. Ona je pas koji se ne nameće, koji razumije i osjeća ljude. Najviše od svega voli šetnje. Kad krene uz vas, jasno je da je to najsretniji dio njezina dana. Hoda na povodcu s nevjerojatnim osjećajem za čovjeka, prati svaki korak i gotovo da diše u istom ritmu. S drugim psima slaže se odlično. Njezina blaga narav čini je dobrodošlim društvom svakome koga sretne. 

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu
Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U skloništu se nadaju da će se napokon pojaviti čovjek ili obitelj koja će u njoj prepoznati ono što je toliko posebno. Prepoznat će beskrajnu privrženost, odanost i mir koji unosi u prostor. Stela ne traži luksuz, ne traži savršen dom. Traži samo priliku da nekome postane najbolja prijateljica ili prijatelj, da opet osjeti kako je to imati svoje. Kako je to spavati na toplom bez straha da da će se ponovo naći na ulici.

Ako osjetite da bi baš Stela mogla biti dio vaše priče, javite se na udomljavanje@dumovec.hr.  Možda upravo vi možete promijeniti njezin život i dopustiti da ona promijeni vaš. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Talijanka izazvala 'buru': 'Toliko sam lijepa da misle da nisam stvarna! To je ludost!'
PRETJERUJE ILI?

FOTO Talijanka izazvala 'buru': 'Toliko sam lijepa da misle da nisam stvarna! To je ludost!'

Ines Trocchia je talijanska manekenka i influencerica rođena 1994. godine u Napulju. Na društvenim mrežama je prati gotovo dva milijuna ljudi, a neki je optužuju da je 'previše lijepa' i ne vjeruju da je stvarna...
FOTO Sjećate se najzgodnije vozačice ZET-a? Teta Mraz je, pogledajte kako sad izgleda!
SVI JE FOTKAJU

FOTO Sjećate se najzgodnije vozačice ZET-a? Teta Mraz je, pogledajte kako sad izgleda!

Iva Ćavarović (27), nekad Pandžić, opet je 'uskočila' u kostim Tete Mraz. Vozi prepoznatljivi Veseli božićni tramvaj po Zagrebu. Svi je fotografiraju i mašu joj...
FOTO Zgodna vozačica tramvaja pokazala mamu. I ona je u odori ZET-a: 'Opa, pa kao sestre ste!'
FOTKANJE PO ZAGREBU

FOTO Zgodna vozačica tramvaja pokazala mamu. I ona je u odori ZET-a: 'Opa, pa kao sestre ste!'

ZET-ovka Iva Ćavarović (27) plijeni pažnju građana Zagreba u božićnom tramvaju. Odjevena je u kostim Tete Mraz...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025