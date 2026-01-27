FOTO Elon Musk opet bubnuo da je izvanzemaljac. Tviteraši ga ne prestaju sprdati s memovima

Milijarder i šef Tesle, Elon Musk, ostavio je svoj trag na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu iznoseći bizarnu tvrdnju da nije s ovog planeta. Svoju je bombastičnu izjavu dao dok je na pozornici u Švicarskoj ležerno razgovarao o carinama, robotskim automobilima i hoće li umjetna inteligencija uništiti čovječanstvo. Tviteraši ga ne prestaju sprdati kroz memove...
Dok je dijelio pozornicu sa šefom BlackRocka, Larryjem Finkom, Musk je ležerno skrenuo u izvanzemaljske teme, prije nego što je izjavio da je i sam izvanzemaljac.
- Često me pitaju ima li izvanzemaljaca među nama? A ja ću reći da sam ja jedan - kazao je Musk okupljenima.
Fink ga je na to upitao: - Ti si iz budućnosti?
Musk je odgovorio, dodajući da, ako bi itko znao za postojanje izvanzemaljaca, to bi bio on. - Ne vjeruju mi - rekao je.
Musk je istaknuo kako bi, da postoje drugi pripadnici njegove "vrste", on to do sada već vjerojatno znao. Šef SpaceX-a ukazao je na svoju vojsku od više od devet tisuća Starlink satelita koji kruže oko Zemlje, tvrdeći da nijedan nikada nije morao izbjegavati leteći tanjur.
- Imamo gore devet tisuća satelita i niti jednom nismo morali manevrirati oko izvanzemaljskog svemirskog broda - pojasnio je.
Musk je završio u ozbiljnijem tonu, upozoravajući da smo možda jedini inteligentni život u svemiru te da se moramo očuvati.
- Zaključak je da moramo pretpostaviti da su život i svijest izuzetno rijetki, i možda smo to samo mi. Ako je to slučaj, moramo učiniti sve što je moguće kako bismo osigurali da se svjetlo svijesti ne ugasi - poručio je.
Ovo nije prvi put da je Musk tvrdio da je izvanzemaljac kojem nitko ne vjeruje. Govoreći na VivaTechu, svjetskom summitu za tehnološke start-upove u Parizu u svibnju 2024. godine, pitali su ga vjeruju li neki ljudi da je on izvanzemaljac.
Musk se nasmijao i odgovorio: - Ja jesam izvanzemaljac, da. Stalno govorim ljudima da sam izvanzemaljac, ali nitko mi ne vjeruje.
Nastavio je upozoravajući da umjetna inteligencija za ljude predstavlja neposredniji problem od izvanzemaljaca, predviđajući da će botovi izbrisati svaki posao na Zemlji. - Vjerojatno nitko od nas neće imati posao - izjavio je, dodajući kako bi buduće zaposlenje bilo stvar izbora, a poslovi bi mogli postati hobiji jer bi umjetna inteligencija i roboti osiguravali sve potrebne proizvode i usluge.
