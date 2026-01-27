Obavijesti

BIZARNE TVRDNJE

FOTO Elon Musk opet bubnuo da je izvanzemaljac. Tviteraši ga ne prestaju sprdati s memovima

Milijarder i šef Tesle, Elon Musk, ostavio je svoj trag na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu iznoseći bizarnu tvrdnju da nije s ovog planeta. Svoju je bombastičnu izjavu dao dok je na pozornici u Švicarskoj ležerno razgovarao o carinama, robotskim automobilima i hoće li umjetna inteligencija uništiti čovječanstvo. Tviteraši ga ne prestaju sprdati kroz memove...
Dok je dijelio pozornicu sa šefom BlackRocka, Larryjem Finkom, Musk je ležerno skrenuo u izvanzemaljske teme, prije nego što je izjavio da je i sam izvanzemaljac. | Foto: X (Twitter)
