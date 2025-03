MAJKO MILA Jano, Janice! Zadržali su je na granici. Nakon 20 operacija je nisu prepoznali na putovnici!

Brazilka Janaina Prazeres, koju je jedno izdanje Playboya svojevremeno proglasilo "najljepšom ženom na svijetu", našla se u problemima u brazilskoj zračnoj luci... Manekenka, koja je bila na više od 20 plastičnih operacija, kaže da su je zaustavili na aerodromu te su od nje tražili da potvrdi svoj identitet. Nisu vjerovali da je to ona u putovnici... "Znala sam oduvijek da se ovo može dogoditi jer moj se izgled dosta promijenio zadnjih godina. Ali u tom trenutku, bio je to šok za mene. Ne očekujete da će vas zaustaviti ako niste napravili nešto loše", kaže Janaina... Radnici su joj na kraju povjerovali da je to zaista ona, da nije uzela nečiju tuđu putovnicu...