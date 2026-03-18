FOTO Legende o gusarima: Blago nisu baš zakapali, novac bi brzo otišao na žene i piće...

Ajmo ih nekoliko na 'brzinu': Jack Rackham ostao je upamćen više po svojoj zastavi (lubanja i ukršteni mačevi) nego po velikim uspjesima. Njegovo "blago" je više simbolično nego stvarno.. Charles Vane bio je poznat po svojoj brutalnosti i neposlušnosti. Odbijao je kraljevski oprost i završio obješen. Nema dokaza da je ikada sakrio blago. Edward Low bio je jedan od najokrutnijih gusara. Njegova reputacija temelji se na nasilju, ne na bogatstvu. Stede Bonnet bio je neobičan slučaj, bogati plantažer koji je odlučio postati gusar iz dosade. Njegova priča više je tragedija nego legenda o blagu.