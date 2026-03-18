FOTO Legende o gusarima: Blago nisu baš zakapali, novac bi brzo otišao na žene i piće...

Istina je drastično manje glamurozna nego legenda: većina gusara nikada nije zakopala blago, jer su plijen brzo trošili na piće, kocku, žene, popravke brodova ili dijelili među posadom. No upravo ta rijetkost učinila je ideju "skrivenog blaga“ toliko moćnom da i danas živi u kolektivnoj mašti.
More je oduvijek bilo prostor slobode, trgovine, ali i zločina. Između 16. i početka 18. stoljeća, u razdoblju koje povjesničari često nazivaju "zlatnim dobom piratstva“, oceani su vrvjeli ljudima koji su živjeli izvan zakona, ali i izvan društvenih pravila. Gusari nisu bili romantični junaci iz filmova, već nasilni pljačkaši koji su napadali trgovačke brodove, otimali robu, zlato i začine, a nerijetko i živote. Ipak, kroz stoljeća su postali mit, mješavina brutalne stvarnosti i priča o skrivenim blagima, zakopanim na zabačenim otocima.
Zlatno doba gusara: Gusari su djelovali diljem svijeta, ali najpoznatiji su oni iz Kariba, Atlantskog oceana i obala Sjeverne Amerike. Često su bili bivši mornari, privatnici (legalizirani gusari u službi država) ili odbjegli robovi. Njihova svakodnevica bila je sve osim romantična: bolest, glad, brutalna disciplina i stalna prijetnja vješalima.Ipak, među njima su se izdvojili pojedinci čija su imena preživjela stoljeća, neki zbog svojih zločina, drugi zbog karizme, a neki zbog legendi koje su nastale nakon njihove smrti.
Priča o gusarima gotovo uvijek dolazi s pričom o zlatu. No kod većine njih granica između stvarnosti i mita je tanka i često pogrešno shvaćena.Jedan od najpoznatijih gusara svih vremena bio je Edward Teach, poznatiji kao Crnobradi. Djelovao je početkom 18. stoljeća i bio je simbol straha na Karibima. U bradu je upletavao sporogoreće fitilje kako bi izgledao poput demona u borbi. Legende tvrde da je sakrio ogromno blago, ali povijesni dokazi za to ne postoje. Većina njegovog plijena vjerojatno je brzo potrošena ili izgubljena nakon njegove smrti 1718.
William Kidd, poznat kao Kapetan Kidd, najbliže je stvarnoj priči o zakopanom blagu. Bio je škotski privatnik koji je završio kao gusar i pogubljen je 1701. godine. Prije uhićenja zakopao je dio blaga na Gardiners Islandu (Long Island), što je jedan od rijetkih, dobro dokumentiranih slučajeva (vlasti su blago iskopale i koristile ga kao dokaz na suđenju). Ipak, većina navodnog "Kiddovog blaga“ ostaje legenda, a priče o ogromnim skrivenim škrinjama nemaju osnove.
| Foto: Profimedia
Jedna od najzanimljivijih figura bila je Anne Bonny, irska gusarica koja je djelovala uz Mary Read. Njih dvije su razbijale stereotipe i borile se ravnopravno s muškarcima. Nema dokaza da su skrivale blago, njihova priča je više o pobuni protiv društvenih normi nego o zlatu.
Bartholomew Roberts, poznat kao "Black Bart“, bio je jedan od najuspješnijih gusara u povijesti, zarobivši preko 400 brodova. Za razliku od mita o razuzdanim gusarima, bio je discipliniran i strogo je kontrolirao konzumaciju alkohola na brodu. Nema dokaza o zakopanom blagu, njegov plijen je bio u stalnoj cirkulaciji.
Henry Morgan bio je velški privatnik (legalizirani gusar u službi Engleske) koji je kasnije postao guverner Jamajke. Napadao je španjolske gradove i stekao ogromno bogatstvo. Iako se često spominje skriveno blago, Morgan je zapravo legalno zadržavao velik dio plijena i nije poznat po zakapanju zlata, živio je bogato i umro kao ugledni plemić.Calico
Ajmo ih nekoliko na 'brzinu': Jack Rackham ostao je upamćen više po svojoj zastavi (lubanja i ukršteni mačevi) nego po velikim uspjesima. Njegovo "blago“ je više simbolično nego stvarno.. Charles Vane bio je poznat po svojoj brutalnosti i neposlušnosti. Odbijao je kraljevski oprost i završio obješen. Nema dokaza da je ikada sakrio blago. Edward Low bio je jedan od najokrutnijih gusara. Njegova reputacija temelji se na nasilju, ne na bogatstvu. Stede Bonnet bio je neobičan slučaj, bogati plantažer koji je odlučio postati gusar iz dosade. Njegova priča više je tragedija nego legenda o blagu.
I konačno, Jean Lafitte, gusar i privatnik iz Meksičkog zaljeva, često se povezuje s pričama o zakopanom blagu u Louisiani, Teksasu ili Galvestonu. Te priče su dio lokalnog folklora i legenda 19. i 20. stoljeća, ali nema pouzdanih povijesnih dokaza da je išta zakopao, većina njegovog bogatstva vjerojatno je potrošena ili nestala nakon što je napustio svoje baze.
| Foto: Profimedia
Mit o zakopanom blagu: Ideja da su gusari zakopavali škrinje zlata popularizirana je tek u 19. stoljeću, posebno kroz roman "Treasure Island" Roberta Louisa Stevensona. U stvarnosti, gusari su živjeli brzo i trošili još brže. Zakopano blago bilo je rijetkost, izuzetak, ne pravilo (osim dokumentiranog slučaja Williama Kidda, nema pouzdanih primjera kod drugih poznatih gusara iz Zlatnog doba).
Pa ipak, potraga za tim blagom nikada nije prestala. Od Kariba do obala SAD-a, ljudi i danas traže ostatke gusarskih bogatstava, vođeni istom onom mješavinom nade i mita koja je ove priče održala živima. Između stvarnosti i legende Gusari su bili kriminalci, ali i proizvod svog vremena, svijeta imperija, trgovine i rata. Njihove priče preživjele su jer spajaju dvije snažne ideje: slobodu i opasnost. Blago koje tražimo možda nikada nije postojalo, ali priče o njemu svakako jesu.I možda je upravo to njihovo najveće nasljeđe.
