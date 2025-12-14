FOTO 'Ljudi mrtvi zbog zla...': Ovo su prognoze Nostradamusa i Vange za 2026. Preklapaju se!

Kako se približava 2026. godina, tako raste i zanimanje za mistična predviđanja koja stoljećima intrigiraju čovječanstvo. U središtu pozornosti ponovno su vizije dvoje najpoznatijih navodnih proroka u povijesti: slijepe bugarske mističarke Babe Vange i francuskog astrologa iz 16. stoljeća, Nostradamusa.
Njihovi tumači za 2026. godinu najavljuju razdoblje dramatičnih preokreta, od globalnih sukoba i prirodnih katastrofa do prvog kontakta s izvanzemaljcima i tehnoloških revolucija. Baba Vanga, poznata kao "Nostradamus s Balkana", ostavila je iza sebe proročanstva koja se navodno protežu sve do 5079. godine. Za 2026. njezina su predviđanja posebno alarmantna i sugeriraju da se nalazimo na povijesnoj prekretnici.
Jedno od najspektakularnijih Vanginih proročanstava za 2026. jest prvi službeni kontakt s izvanzemaljskim životom.
Prema tumačenjima njezinih 'fanova', u studenom te godine čovječanstvo bi se moglo susresti s vanzemaljcima, a spominje se i dolazak kolosalne svemirske letjelice koja će se spustiti u Zemljinu atmosferu.
Istovremeno, Vanga predviđa nastavak i intenziviranje ekstremnih klimatskih promjena.
Njezine navodne vizije govore o neumoljivom valu ekoloških katastrofa, uključujući razorne potrese, goleme vulkanske erupcije i ekstremne vremenske nepogode koje bi mogle uništiti značajan dio Zemljine površine.
Zanimljivo je i navodno predviđanje koje se izravno odnosi na našu eru – dramatičan "zaokret" u revoluciji umjetne inteligencije. Vanga je navodno vidjela da će naizgled nezaustavljiv napredak AI tehnologije naići na značajnu prepreku.
Taj zastoj mogao bi biti uzrokovan ozbiljnim tehničkim problemima, rastućim etičkim zabrinutostima ili potpunim resetiranjem unutar industrije, što će čovječanstvo prisiliti da preispita brzinu i sigurnost svog tehnološkog razvoja.
Vangina navodna proročanstva upozoravaju i na značajan porast globalnih vojnih napetosti. Predviđa ozbiljan svjetski sukob koji bi mogao proizaći iz eskalacije postojećih žarišta ili izbijanja potpuno novog rata koji bi uključio najveće svjetske sile.
Njezina vizija sugerira da se sukob neće ograničiti na jednu granicu, već će poprimiti globalne razmjere, prijeteći sigurnosti milijuna ljudi.
Uz to, Vangine navodne vizije govore i o dubokoj preraspodjeli globalne moći, s naglaskom na jačanje utjecaja Azije, a posebno Kine, na svjetskoj sceni.
Stoljećima nakon što su napisani, zagonetne stihove Michela de Nostredamea iz njegove knjige "Les Propheties" (1555.) neki i dalje tumače kao predviđanja ključnih povijesnih događaja. Njegovi 'fanovi' vjeruju da se 26. katren odnosi upravo na 2026. godinu, donoseći mješavinu sukoba i duhovne obnove.
Jedan od najcitiranijih stihova za 2026. glasi: "Veliki roj pčela će ustati... noću zasjeda..." Mnogi tumači vjeruju da pčele simboliziraju moćne svjetske vođe, poput američkog predsjednika Donalda Trumpa ili ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji bi mogli ostvariti značajne uspjehe ili donijeti iznenađujuće političke odluke.
Nostradamus također predviđa krvave sukobe. Stih "Sedam mjeseci velikog rata, ljudi mrtvi zbog zla" povezuje se s aktualnim globalnim tenzijama.
Nostradamus je zapisao: "Kad Mars zavlada svojom stazom među zvijezdama, ljudska krv će poškropiti svetište. Tri vatre izdižu se s istočnih strana, dok Zapad gubi svoje svjetlo u tišini." Budući da je Mars rimski bog rata, ovaj stih, tvrde tumači, jasno upućuje na godinu ispunjenu sukobima.
"Tri vatre s Istoka" i "gašenje svjetla Zapada" mogu se tumačiti kao vojni sukob između Azije i Zapadne Europe, ali i kao ekonomska bitka u kojoj Zapad gubi utrku u razvoju tehnologija poput umjetne inteligencije u odnosu na Kinu i Japan.
Ipak, Nostradamus svoja predviđanja za 2026. završava optimističnom notom. "Sjene će pasti, ali čovjek svjetla će ustati. A zvijezde će voditi one koji gledaju unutra." Ovaj stih sugerira da bi nakon razdoblja rata, uništenja i kriza čovječanstvo moglo doživjeti renesansu.
Većina priznaje kako ovim proročanstvima ništa ne vjeruje, kako se vraćaju jer ih ovaj sadržaj zabavalja... A hoće li se išta od ovoga ostvariti, pokazat će samo vrijeme.
