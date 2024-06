FOTO Ma što je ovo?! U pustinji u Nevadi 'niknuo' monolit: 'Pa kako li je samo dospio tamo?'

Nagledamo se mi svakakvih čudnih pojava kad ljudi odu na planinarenje: ne prate vremensku prognozu, ne ponesu dovoljno vode sa sobom...Ali pogledajte sad ovo! Naš tim za potragu i spašavanje uočio je ovo za vikend kod Gass Peaka. Kako li je samo dospio tamo?! - pita se na Facebooku policija Las Vegasa koja je podijelila dvije fotografije neobičnog zrcalnog monolita koji je jednog dana samo 'niknuo' usred pustinje.

''Portal za drugu dimenziju'', ''Vanzemaljci'', ''Znak od Boga'' - samo su neke od teorija koje su se odmah pojavile u komentarima.

O čemu se zapravo radi nitko ne zna. Međutim, nije ovo prvi put da se ovakve skulpture pojavljuju na čudnim mjestima.

Monoliti u Australiji, Nizozemskoj, Kolumbiji...

Prošlo je gotovo četiri godine otkad je posljednji ovakav monolit viđen i to u Australiji. Taj monolit nalikovao je ovom iz Las Vegasa, s tim da su na njemu bile urezane koordinate New Yorka, Caira i pacifičkih otoka.

Prvi monolit pojavio se u pustinji u američkoj saveznoj državi Utah krajem studenog 2020. godine, a ubrzo su se počeli pojavljivati i drugi slični u Kaliforniji, Rumunjskoj i na otoku Wight u Velikoj Britaniji. Kasnije su monoliti pronađeni i diljem Nizozemske, Njemačke, Poljske i Španjolske.

U otprilike isto to vrijeme 2020. godine u Kolumbiji se pojavio zlatni monolit. Svi su drugi do tada bili srebrni, odnosno zrcalni, a a lokalno stanovništvo zapitalo se tada je li to možda 'glavni monolit'.

Iza svega stoje umjetnici?

Neki ove monolite koji su se pojavili u SAD-u povezuju s radom avangardnog umjetnika Johna McCrackena, koji je umro 2011. godine.

Drugi, pak, vjeruju kako iza svega stoji umjetnik Matty Mo, poznat kao 'Najpoznatiji Umjetnik'. Njegov kolektiv priznao je prije četiri godine kako su oni izradili te monolite, ali kako su oni autori samo tri takve skulpture. Tko je izradio ostale još uvijek ostaje misterij...