FOTO Na mostu je misteriozno osvanuo bankomat i sve zbunio

Umjetnička instalacija bankomata, koja se pripisuje umjetniku Impru, može se vidjeti pričvršćena na mostu Sonning u južnoj Britaniji, prenosi Reuters.

Slučajni prolaznici, veslači i trkači... zastaju i zagledaju o čemu je riječ. Kada se približe, shvaćaju da se ne radi o pravom bankomatu. Ranije je umjetnik koji se naziva Impro na mostu postavio telefon, poštanski sandučić, vrata...

- Odlična ideja. Razigrao je most. Služi mu kao mjesto za njegove ideje i izložbe - komentirala je Britanka u prolazu.

O Impru se zna malo osobnih podataka, osim što živi u Oxfordshireu. U rijetkom intervjuu za BBC rekao je 2014. da je njegova umjetnost nadahnuta njegovim uvjerenjem da su ljudi ohrabreni da život shvate ozbiljno 'unatoč činjenici da je apsurdan i tragičan', prenosi BBC.

Art installation of an ATM cashpoint, attributed to anonymous artist Impro, on Sonning Bridge in Sonning | Foto: Toby Melville

