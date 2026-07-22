FOTO Najpoželjniji muškarac s Tindera priznao: 'Nosio sam 14 godina perike na spojevima!'

​- Bilo je nevjerojatno teško to skrivati od ljudi. Nikad nisam imao samopouzdanja to nekome pokazati ili reći. Jednom su me pozvali da snimim najavu za 'Love Island' i tražili su da skočim u bazen. Ali nosio sam vlakna, a ona se nisu smjela smočiti jer bi se razmazala. Zato sam rekao da ne znam plivati i često sam se nalazio u situaciji da lažem kako bih izbjegao sramotu pokazivanja svoje prave kose - prisjetio se. | Foto: Instagram