FOTO Napravila 800 tetovaža pa žali: 'Želim ih ukloniti, djeca bježe!' Evo kako je izgledala...
Žalim zbog svojih 800 tetovaža. Želim ih ukloniti, ali ne mogu si to priuštiti, poručuje Britanka Melissa Sloan, poznata i kao "najtetoviranija mama Britanije". "Moje tetovaže privlače poglede, ljudi u mene upiru prstom, djeca bježe kad me vide... Zato ne izlazim iz kuće bez šminke koja prekrije tetovaže", kaže Sloan, inače majka sedmero djece.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija