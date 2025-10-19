Obavijesti

NAJTETOVIRANIJA MAMA BRITANIJE

FOTO Napravila 800 tetovaža pa žali: 'Želim ih ukloniti, djeca bježe!' Evo kako je izgledala...

Žalim zbog svojih 800 tetovaža. Želim ih ukloniti, ali ne mogu si to priuštiti, poručuje Britanka Melissa Sloan, poznata i kao "najtetoviranija mama Britanije". "Moje tetovaže privlače poglede, ljudi u mene upiru prstom, djeca bježe kad me vide... Zato ne izlazim iz kuće bez šminke koja prekrije tetovaže", kaže Sloan, inače majka sedmero djece.
EXCLUSIVE: ‘I’m Britain’s most tattooed mum and REGRET my 800 inkings – I want to get them removed but can't afford it'
Žalim zbog svojih 800 tetovaža. Želim ih ukloniti, ali ne mogu si to priuštiti, poručuje Britanka Melissa Sloan, poznata i kao "najtetoviranija mama Britanije"... | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
