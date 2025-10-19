FOTO Napravila 800 tetovaža pa žali: 'Želim ih ukloniti, djeca bježe!' Evo kako je izgledala...

"Voljela bi da ih nikad nisam napravila. Umorna sam od toga da me ljudi osuđuju. Gledaju me kao da sam luda, govore mi da sam uništila lice. Mislim da sam prije tetovaža bila lijepa. Voljela bi ukloniti ove s lice, ali to bi me jako skupo koštalo", veli Melissa... | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija