FOTO Netko u Splitu prodaje 13 kvadrata. Cijena? Boli glava!
Kupnja stana u Splitu za mnoge je postala gotovo nedostižna. Cijene nekretnina već godinama rastu, a kvadrat u pojedinim dijelovima grada doseže iznose koji su donedavno bili nezamislivi. Ponuda je ograničena, potražnja i dalje snažna, a novi projekti na tržište izlaze s cijenama zbog kojih si prosječna obitelj bez ozbiljne ušteđevine ili velikog kredita teško može priuštiti vlastiti dom...
Kupnja stana u Splitu za mnoge je postala gotovo nedostižna. Cijene nekretnina već godinama rastu, a kvadrat u pojedinim dijelovima grada doseže iznose koji su donedavno bili nezamislivi. | Foto: Njuškalo