DAN BEZ HLAČA FOTO Dobar dan, karte molim. Oprostite, ostala mi u hlačama

LONDON Jedan dan u siječnju ljudi se voze u podzemnoj bez hlača. Izvorno je to poteklo iz New Yorka i proširilo se svijetom. 2002. godine sedmero njujorčana putovalo je podzemnom na posao bez hlača. Četiri godine bilo ih je 160. Svake godine broj se povećavao, a 2016. performans je bio u Moskvi, ali tamo se nisu baš dobro proveli jer policija je odmah otvorila istragu zbog uznemiravanja građana. 'No pants day' izvorno je organizirala njujorška grupa komedijaša Improv Everywhere