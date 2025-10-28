SKORO 8 CM FOTO Ova odvjetnica ima najširi jezik, liže 4 lizalice. Odjednom!

Američka odvjetnica Brittany Lacayo iz Texasa nekoć je skrivala svoj neuobičajeno široki jezik. Izbjegavala ga je čak i na trenutak pokazati svojim kolegama u odvjetničkom uredu, ali je nadvladala neugodnosti i isplazila ga kako bi osvojila Guinnessov svjetski rekord. Lacayin jezik dugačak je 7,90 cm na najširem mjestu, pisao je The Guardian