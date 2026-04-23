FOTO Ovo su Nostradamusova jeziva proročanstva za 2026.: 'Veliki rat dolazi, kralj ne pada'

Katastrofe, još katastrofa i još katastrofa. Zagonetni stihovi Michela de Nostredamea, francuskog liječnika i astrologa iz 16. stoljeća čija su proročanstva postala sinonim za katastrofu i intrigu, opet kruže društvenim mrežama. Iako Nostradamus u svojoj slavnoj knjizi "Les Prophéties" iz 1555. godine nikada nije naveo konkretne datume, razni tumači i teoretičari zavjere desetljećima povezuju njegove katrené s nadolazećim događajima. Za 2026. godinu, fokus je navodno na stihovima koji nose broj 26, a njihova su tumačenja, kao i uvijek, ispunjena zlokobnim slutnjama o ratovima, političkim prevratima i prirodnim katastrofama.
Njegova knjiga, napisana u obliku zagonetnih katrena, zbirka je od 942 poetska stiha koji se stoljećima tumače kao predviđanja ključnih svjetskih događaja – od Francuske revolucije i uspona Adolfa Hitlera do napada 11. rujna i pandemije koronavirusa. Naravno, treba naglasiti, Nostradamusov jezik je toliko dvosmislen i simboličan da se stihovi mogu retroaktivno primijeniti na gotovo svaki događaj. Unatoč tome, fascinacija njegovim radom ne jenjava. Većina ne vjeruje ovim predviđanjima, ali priznaju kako ih ovaj sadržaj zabavlja, pa ga zato konzumiraju...
„Sedam mjeseci velikog rata, ljudi mrtvi zbog zla" Ovi stihovi se često interpretiraju kao najava produženog sukoba u Europi koji traje točno sedam mjeseci. Tumači navode masovne žrtve uzrokovane zlim ljudskim djelovanjem – ratom, terorizmom ili kemijskim oružjem. Neki vide ovo kao produžetak ratova, poput onog u Ukrajini, ili novi rat koji uključuje više zemalja. „Kralj neće pasti“ tumači se kao da neki vođa ili sustav opstaje unatoč kaosu. Ovo proročanstvo nosi pesimističan ton, upozoravajući na dugotrajno nasilje koje mijenja europsku mapu. Mnogi ga povezuju s aktualnim globalnim tenzijama i strahom od šireg rata.
"Veliki čovjek bit će pogođen munjom“ Ova stihovi često se tumače kao iznenadni pad ili smrt neke poznate osobe, većina tumača tvrdi da je riječ o nekom važnom svjetskom vođi.. "Munja može simbolizirati atentat, skandal koji uništava karijeru, nesreću ili cyber-napad koji pogađa nekoga tko je na vrhuncu moći", tvrde tumači. Većina tumača povezuju ovo s mogućim padom utjecajnog vođe u 2026., što bi dovelo do nestabilnosti u vladi ili međunarodnim odnosima. Ovi stihovi nose dramatičan naboj i često se koriste za predviđanje velikih promjena u moći.
Politička scena za 2026. godinu, prema tumačenjima Nostradamusovih stihova, izgleda izrazito nestabilno. Proročanstva navodno najavljuju dramatične promjene u globalnoj ravnoteži moći, sukobe velikih razmjera i iznenadne padove moćnika koji bi mogli preoblikovati svijet kakav poznajemo.
"Rat i sedam brodova". Tumači ovo vide kao pomorski sukob koji uključuje sedam zemalja. Sedam brodova često se povezuje s državama oko Južnokineskog mora. Tumači vide ovo kao predviđanje rata u Aziji koji utječe na cijeli svijet kroz trgovinu i ekonomiju.
Osim ratova, Nostradamus navodno predviđa i duboku ideološku krizu. Stihovi koji govore o tome da će "pripremiti idole kraljeva i prinčeva" tumače se kao uspon populističkih vođa i kultova ličnosti koji će zamijeniti tradicionalne demokratske vrijednosti. U tom kontekstu, spominje se i jedno od najbizarnijih proročanstava, ono o "velikom roju pčela". Teoretičari zavjere povezuju sliku pčela s politikom i jačanjem kolektivističkih ideologija. Budući da se crna boja povezuje s rojevima insekata, ali i s fašizmom, neki zaključuju da će totalitarni režimi u 2026. godini ojačati svoje redove i dodatno destabilizirati svijet.
Kao da politička previranja nisu dovoljna, proročanstva za nadolazeću godinu navodno obiluju i vizijama prirodnih katastrofa. "Ekstremni vremenski uvjeti, potresi i druge nepogode prijete razaranjem diljem planeta", tvrde tumači...
"Tri vatre s istoka" Nostradamus spominje "tri vatre“ koje dolaze s istoka, što tumači vide kao tri velika sukoba, požara ili krize koje potječu iz azijskih ili bliskoistočnih regija. To bi mogli biti ratovi, prirodne katastrofe ili teroristički napadi koji se šire poput vatre. Tumači vide ovo kao eskalaciju napetosti između velikih sila, možda uključujući Kinu, Rusiju ili Bliski istok. Tri vatre simboliziraju brzo širenje kaosa koje zahvaća svijet.
Suša, poplave i ekstremne nepogode. Oni koji su istraživali Nostradamusove stihove tvrde kako će 2026. godina biti godina prirodnih katastrofa. Neki tumači tvrde kako globalno zagrijavanje uzrokuje katastrofe, kako je ovo samo početak.
Nostradamusova predviđanja, interpretirana za 21. stoljeće, dotiču se i tema tehnologije, ekonomije te donose dašak nade usred mračnih prognoza, tvrde tumači stihova. Iako je živio stoljećima prije pojave računala, tumači vjeruju da Nostradamusovi stihovi o "strojevima koji misle" predviđaju godinu u kojoj će umjetna inteligencija preuzeti kontrolu nad ključnim sektorima društva.
Istovremeno, postoji i navodno upozorenje na tehnološku ranjivost. Predviđaju se veliki prekidi u opskrbi električnom energijom i padovi digitalnih sustava uzrokovani solarnim olujama, što bi moglo dovesti do razdoblja "digitalnog mraka" s nesagledivim posljedicama.
Europa bi se u 2026. godini, prema tumačenjima Nostradamusovih stihova, mogla suočiti s dubokom financijskom krizom koja će izazvati velike socijalne nemire. Neki tumači video nove velike valove migranata...
"Ništa ne vjerujem ovim prognozama, ali tu sam jer me ovakav sadržaj zabavlja", pišu po društvenim mrežama i online forumima razni korisnici nakon čitanja Nostradamusovih predviđanja... *uz korištenje AI-ja
