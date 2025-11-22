FOTO Pogledajte Kolindu kao misicu! Tu su i ostale političarke
U Tajlandu je održan izbor za Miss Universe, spektakl prepun glamura, sjaja i raskošnih modnih trenutaka koji je ponovno privukao pozornost cijelog svijeta. Dok su kandidatkinje zablistale u savršenim haljinama i s besprijekornim make-upom, kod nas se rodila pomalo razigrana ideja: kako bi izgledale hrvatske političarke kada bismo ih 'našminkali' u duhu ovog prestižnog natjecanja ljepote? Tu su Kolinda, Opačak Bilić, Holy, bivša Rimac, Selak Raspudić, Kekin...