FOTO Pogledajte Kolindu kao misicu! Tu su i ostale političarke

U Tajlandu je održan izbor za Miss Universe, spektakl prepun glamura, sjaja i raskošnih modnih trenutaka koji je ponovno privukao pozornost cijelog svijeta. Dok su kandidatkinje zablistale u savršenim haljinama i s besprijekornim make-upom, kod nas se rodila pomalo razigrana ideja: kako bi izgledale hrvatske političarke kada bismo ih 'našminkali' u duhu ovog prestižnog natjecanja ljepote? Tu su Kolinda, Opačak Bilić, Holy, bivša Rimac, Selak Raspudić, Kekin...
Doha Forum - Qatar
Kolinda Grabar-Kitarović | Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA
Kolinda Grabar-Kitarović | Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA
