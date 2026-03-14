FOTO Radila na superjahti po Mediteranu pa otkrila mračne tajne bogataša: Oženjeni? Užas!

Bivša radnica na superjahti koja je postala model otkrila je što se sve događa iza kulisa luksuznog života, daleko od očiju javnosti...
Raissa Bellini (37) radila je na luksuznom plovilu pet godina, ploveći Mediteranom do europskih žarišta poput Italije, Španjolske, Grčke, Turske i Ibize. Upoznala je mega-bogate goste koji su voljeli naporno raditi, ali se još napornije zabavljati.
Tijekom sezona koje su često trajale od travnja do listopada, Raissa je svjedočila transformaciji mnogih gostiju. Upozorava kako se na otvorenom moru pravila kopna brišu, a moralne granice postaju fleksibilne.
- Na moru, neki muškarci misle da pravila ne vrijede. Kao da svoj stvarni život ostave na obali. Vjenčani prsten odjednom postane samo ukras - rekla je, a prenosi New York Post.
Također je istaknula kako su se mnogi oženjeni gosti ponašali potpuno drugačije iza zatvorenih vrata. Dok su njihove supruge bile u blizini, opuštajući se na nekom drugom dijelu jahte, oni bi iskušavali sreću s osobljem.
- U javnosti su ozbiljni i uglađeni. Oni su obiteljski ljudi. Ali tamo vani, neki su iskušavali sreću. Odjednom bi se pojavili dolje gdje sam radila. Davali bi mi komplimente. Stajali bi preblizu. Testirali su granice - objasnila je.
Prema njezinim riječima, takvo luksuzno okruženje "određenim muškarcima daje samopouzdanje koje nemaju na kopnu".
- A kad se stvarnost čini dalekom, ljudi otkrivaju svoje prave osobnosti - dodala je.
Iako takvo ponašanje zvuči šokantno, ono je bilo očekivano među članovima posade, koji su Raissu na to upozorili čim je počela raditi. Nepisano pravilo je bilo jasno - o incidentima se ne govori.
- Od prvog dana ti govore - što se dogodi na jahti, ostaje na jahti. Držiš jezik za zubima. Ne stvaraš probleme.
Unatoč upozorenjima, to nije umanjilo osjećaj nelagode koji je današnji model često osjećala. Opisala je trenutke u kojima se osjećala zarobljeno i bespomoćno.
- Bilo je trenutaka kad sam se nadala da će ući neki drugi član posade. Smiješiš se. Ostaješ profesionalan. Brojiš minute - prisjetila se.
Iako bi mnogi pretpostavili da je život na moru nešto čemu treba zavidjeti, Bellini kaže da je često usamljen. Život i rad u skučenim prostorima usred oceana stvara specifičnu dinamiku.
Danas je Bellini svoju pozornost usmjerila na izgradnju vlastitog online brenda i prikupila je impresivnih 600 tisuća pratitelja na Instagramu. Iskustvo s najbogatijima na svijetu naučilo ju je, kako kaže, važnu životnu lekciju.
- Naučila sam kako moć zaista funkcionira. I naučila sam da novac ne mijenja čovjeka. Samo uklanja filter - zaključuje.
