VELIKA IKONA 80-IH I 90-IH

FOTO Sjećate se Ciccioline? Iz porno-svijeta ušla u parlament. Saddamu je nudila seks za mir...

Ilona Staller jednom je rekla da vjeruje u “politiku ljubavi”. U njezinu slučaju to nije bila metafora. Bila je to strategija. U kasnim osamdesetima, dok su političari nosili ružna tamna odijela i govorili u frazama (a nije da je i danas bitno drugačije), ona je u talijanski parlament ulazila s plavom kosom, cvijećem u kosi i reputacijom najpoznatije erotske zvijezde u Europi.
