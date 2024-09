FOTO Taksist kritizirao vozače u Zagrebu: 'Vozim ženu u bolnicu, trubim im da se maknu, a oni...'

Jedan taksist koji radi u Zagrebu na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode" podijelio je svoje neugodno iskustvo iz prometa. U vozilo je zaprimio ženu koja je morala hitno u bolnicu, ali zbog nesavjesnog ponašanja drugih vozača, koji nisu poštivali prometna pravila putem je imao problema...

- Jutros u 7:35 sam kao Taxi vozač zaprimio korisnicu koja je pod hitno trebala doći u bolnicu. Znači žena je imala ozbiljan problem. Moje kretanje kao taxi vozača je bilo standardno bez ikakvih vratolomija koristeći traku za javni prijevoz pošto nam ona omogućava maksimalnu brzinu dolaska na bilo koje mjesto - započeo je objavu neimenovani taksist.

Potom je objasnio kako su druga vozila koristila traku koja njima nije namijenjena..

Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

- Ispred mene se prvotno nalazio mali Yaris kojem sam uporno blicanjem pokušao ukazati na hitnost i potrebu da što brže prođem tom trasom. Blicao sam kao sumanut. Iako je dotični imao više puta opcije da se pomakne nije se pomaknuo. Kada sam počeo koristiti i trubu da mu ukažem da se makne pošto možda "ne vidi" blicanje tada je dotični se zaustavio na semaforu izašao iz auta i došao do mene uz pitanje "Kaj ti nije jasno?" Nakon šta sam mu ukazao na problem dotični je rekao da i on mora u bolnicu i šta da on radi i nakon toga se povukao u auto. Nastavio i dalje voziti ispred mene da bi tek nakon skretanja na Roberta Kolaka se maknuo u lijevu traku i u njoj nastavio jer je otišao nakon toga lijevo. Da bi poslije njega naišao na Mazdu koju sam isto pokušao upozoriti na hitnost ali očito to "ljudima" ništa ne znači kad netko iza njega blica kao lud i trubi. Jer to je očito u njihovoj glavi i podsvijesti prikaz njihovog akta kako bi se oni ponašali pa su zato ne reagirali - napisao je taksist i dodao:

Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

- Dragi časni građani Zagreba, znači nikakvi dotepenci niti migranti, veliko hvala šta ste danas možda nekome ugrozili "malo" život. Baš ste stvarno velike face i frajeri ili ti frajerice. Shvatite kad Taxi toliko blica i trubi da to nije sigurno uzalud pošto je to stvar koja se ne viđa i ne dešava baš svako malo. Sve što morate napraviti je pomaknuti se na šest sekunda lijevo i opet se možete vratiti u traku za javni prijevoz i nastaviti kršiti zakon - napisao je za kraj...