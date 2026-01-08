FOTO TV voditeljica Romina skidala se za Playboy. Nećete vjerovati čime se sada bavi...

Romina Malaspina argentinska je manekenka, reality zvijezda, pjevačica, plesačica, TV voditeljica, novinarka, DJ-ica i glumica... U svemu se okušala, nazivaju je i jednom od najljepših Argentinki. Pozirala je i za Playboy...
Romina Malaspina argentinska je manekenka, reality zvijezda, pjevačica, plesačica, voditeljica, DJ-ica i glumica... U svemu se Romina okušala, nazivaju je i jednom od najljepših Argentinki. Pozirala je i za Playboy...
| Foto: R. Malaspina/Instagram
Romina Malaspina argentinska je manekenka, reality zvijezda, pjevačica, plesačica, voditeljica, DJ-ica i glumica... U svemu se Romina okušala, nazivaju je i jednom od najljepših Argentinki. Pozirala je i za Playboy... |
Foto: R. Malaspina/Instagram
Romina Malaspina argentinska je manekenka, reality zvijezda, pjevačica, plesačica, voditeljica, DJ-ica i glumica... U svemu se Romina okušala, nazivaju je i jednom od najljepših Argentinki. Pozirala je i za Playboy...
| Foto: R. Malaspina/Instagram
Romina je započela svoju karijeru pred reflektorima 2015. godine sudjelovanjem u reality emisijama, što joj je donijelo početnu prepoznatljivost.
| Foto: R. Malaspina/Instagram
Jedan od značajnijih trenutaka u njezinoj karijeri bilo je sudjelovanje u španjolskom rijaliti programu "Supervivientes 2018", gdje je privukla pažnju publike svojom karizmom i energijom.
| Foto: R. Malaspina/Instagram
Kao pjevačica i DJ-ica, Romina se probija u glazbenoj industriji. Njezini nastupi kao DJ-ica privukli su pažnju mlađe publike, njezin stil često kombinira elektroničku glazbu s elementima popa...
| Foto: R. Malaspina/Instagram
"Godine 2020., kada sam putovala u Kolumbiju snimati jedan projekt, ukazala se prilika da naučim DJ-ati. Počela sam pohađati tečajeve, kupila sam opremu i miksala četiri ili pet sati dnevno", kazala je Malaspina
| Foto: R. Malaspina/Instagram
"Volim televiziju, ali ono što zaista volim je glazba. Međutim, ako mi se ponudi nešto što dodaje vrijednost ili neki zanimljiv format, da, voljela bi raditi na televiziju. Želim uživati u radu na televiziji koliko god mogu, koliko god mi to dopušta glazbena karijera", kaže Romina, koja se već okušala kao novinarka... Bila je kao voditeljica večernjih vijesti.
| Foto: R. Malaspina/Instagram
A kako izgleda njezin tipičan dan? "Volim stalno učiti. Zaista uživam biti kod kuće, vježbati, pregledavati vijesti o kriptovalutama, trgovati i stalno dijeliti informacije s kolegama u industriji", kaže Romina.
| Foto: R. Malaspina/Instagram
Danas se, uza sve poviše nabrojano, počela baviti i trgovanjem kripto valutama.
| Foto: R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram
Foto R. Malaspina/Instagram