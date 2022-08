FOTO U Crikvenici kava za samo 6 kuna: 'Gledao sam je li račun fiskaliziran. Iznenađen sam...'

U Zagrebu smo naučeni piti kavu za 10, 12, pa i 13 kuna. I onda dođemo u Crikvenicu i popijemo kavicu za 6 kuna. Bio sam jako iznenađen, kaže nam čitatelj koji nam je poslao fotografije iz jednog kafića.

- Volio bih da ovo ljudi vide i da dođu popiti kavu kod ovog čovjeka, bila je sasvim solidna. Svaka mu čast na tome, a do mora imate doslovno dva stepeništa, niti pet minuta - rekao je čitatelj i dodao kako nešto niže u ulici možete dobiti i muško šišanje za samo 40 kuna, a za što on u Zagrebu plaća i do 60.

Provjeravao i račun

- Od kafića imate 100 metara zračne udaljenosti od glavne plaže u Crikvenici. Popio sam kavu i u centru, tamo je od 12 kuna pa nadalje. Drago mi je da još ima ugostitelja koji drže konkurentne cijene a kojima se mogu pokriti - dodaje naš sugovornik, koji je u nevjerici išao provjeriti i račun.

- Odmah sam išao provjeriti račun da vidim da nije možda nešto nelegalno. Ali svaki račun koji sam vidio sa strane bio je fiskaliziran, to sam prvo išao provjeriti - zaključio je čitatelj.