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SLAVNI ŠEŠIR NIJE NJIHOV!

FOTO Upoznajte protivnika Hrvatske na SP-u. Ove činjenice o Panami vjerojatno niste čuli...

Panama je mala zemlja s velikim kontrastima. U nekoliko sati može se prijeći od nebodera Panama Cityja do karipskih otoka, od kanala i kontejnerskih brodova do planinskih plantaža kave, od kolonijalnih utvrda do prašuma punih majmuna i ptica. Zato je zanimljiva jer nije samo “zemlja kanala”, nego cijeli kontinent u malom.
FOTO Upoznajte protivnika Hrvatske na SP-u. Ove činjenice o Panami vjerojatno niste čuli...
Panama je jedna od rijetkih država na svijetu u kojoj se u jednom danu može gledati izlazak sunca nad Pacifikom i zalazak nad Karipskim morem. Zemlja je uska prevlaka između dvaju oceana, pa se na nekim mjestima od jedne do druge obale stiže za nekoliko sati. Zato Panama nije samo država, nego prirodni most između kontinenata i mora. | Foto: canva, ilustracija
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Panama je jedna od rijetkih država na svijetu u kojoj se u jednom danu može gledati izlazak sunca nad Pacifikom i zalazak nad Karipskim morem. Zemlja je uska prevlaka između dvaju oceana, pa se na nekim mjestima od jedne do druge obale stiže za nekoliko sati. Zato Panama nije samo država, nego prirodni most između kontinenata i mora. | Foto: canva, ilustracija
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