FOTO Upoznajte protivnika Hrvatske na SP-u. Ove činjenice o Panami vjerojatno niste čuli...

Panama je mala zemlja s velikim kontrastima. U nekoliko sati može se prijeći od nebodera Panama Cityja do karipskih otoka, od kanala i kontejnerskih brodova do planinskih plantaža kave, od kolonijalnih utvrda do prašuma punih majmuna i ptica. Zato je zanimljiva jer nije samo “zemlja kanala”, nego cijeli kontinent u malom.
Panama je jedna od rijetkih država na svijetu u kojoj se u jednom danu može gledati izlazak sunca nad Pacifikom i zalazak nad Karipskim morem. Zemlja je uska prevlaka između dvaju oceana, pa se na nekim mjestima od jedne do druge obale stiže za nekoliko sati. Zato Panama nije samo država, nego prirodni most između kontinenata i mora.
| Foto: canva, ilustracija
Panama je jedna od rijetkih država na svijetu u kojoj se u jednom danu može gledati izlazak sunca nad Pacifikom i zalazak nad Karipskim morem. Zemlja je uska prevlaka između dvaju oceana, pa se na nekim mjestima od jedne do druge obale stiže za nekoliko sati. Zato Panama nije samo država, nego prirodni most između kontinenata i mora. |
Foto: canva, ilustracija
Panama je jedna od rijetkih država na svijetu u kojoj se u jednom danu može gledati izlazak sunca nad Pacifikom i zalazak nad Karipskim morem. Zemlja je uska prevlaka između dvaju oceana, pa se na nekim mjestima od jedne do druge obale stiže za nekoliko sati. Zato Panama nije samo država, nego prirodni most između kontinenata i mora.
| Foto: canva, ilustracija
Panamski kanal najpoznatiji je simbol države, ali i jedno od najvećih inženjerskih čuda 20. stoljeća. Dug je oko 82 kilometra i povezuje Atlantski i Tihi ocean, čime brodovima štedi tisuće kilometara plovidbe oko Južne Amerike. Otvoren je 1914., a Panama je punu kontrolu nad njim preuzela krajem 1999. godine.
| Foto: canva, ilustracija
Panama je zemlja koja je doslovno promijenila kartu svjetske trgovine. Prije kanala brodovi između istočne i zapadne obale SAD-a morali su obilaziti opasni rt Horn na jugu Južne Amerike. Kanal je taj put skratio za oko 15.000 kilometara i od male srednjoameričke države napravio jednu od najvažnijih točaka globalnog prometa.
| Foto: canva, ilustracija
U Panami postoji cesta koja se ne nastavlja. Panamerička autocesta proteže se gotovo cijelim putem od Aljaske do juga Argentine, ali kod Dariéna, između Paname i Kolumbije, nastaje prekid dug oko 100 kilometara. Taj prostor zove se Darién Gap: guste prašume, močvare i planine čine ga jednim od najtežih i najopasnijih prijelaza u Americi.
| Foto: canva, ilustracija
Panama je jedna od biološki najbogatijih zemalja svijeta. Smithsonian Tropical Research Institute ističe da u zemlji veličine američke savezne države Južne Karoline ima više vrsta ptica i biljaka nego u SAD-u i Kanadi zajedno. To je posljedica neobične geografije: Panama je most preko kojeg su se miješale vrste sjeverne i južne Amerike.
| Foto: canva, ilustracija
Glavni grad Panama City ima nešto što malo koji veliki grad može ponuditi: prašumu na rubu urbane zone. Metropolitan Natural Park nalazi se blizu nebodera, prometnica i poslovnih četvrti, ali u njemu žive majmuni, ljenjivci, ptice i tropske biljke. Zato se u Panami poslovni sastanak i šetnja kroz džunglu mogu dogoditi istog poslijepodneva.
| Foto: canva, ilustracija
Casco Viejo, stara četvrt Panama Cityja, izgleda kao filmska kulisa. Uske ulice, balkoni, crkve, trgovi i kolonijalne fasade svjedoče o gradu koji se dizao nakon što je stara Panama razorena u 17. stoljeću. Danas je Casco Viejo pod zaštitom UNESCO-a i jedno je od najživljih mjesta u zemlji, puno restorana, barova, galerija i glazbe.
| Foto: canva, ilustracija
Panama ima arhipelag koji često opisuju kao “otok za svaki dan u godini”. Guna Yala, poznata i kao San Blas, ima više od 365 karipskih otoka i otočića, od kojih su mnogi prekriveni palmama i bijelim pijeskom. Posebna je i po tome što njome upravlja narod Guna, koji je sačuvao snažan identitet, jezik, običaje i vlastiti način života.
| Foto: canva, ilustracija
Panama nije samo kanal, nego i zemlja vulkana. Najviši vrh države je Volcán Barú, visok oko 3475 metara. U dobrim vremenskim uvjetima s njegova se vrha navodno mogu vidjeti i Pacifik i Karipsko more. Uspon je naporan, ali baš zato je popularan među putnicima koji žele dočekati izlazak sunca iznad cijele prevlake.
| Foto: canva, ilustracija
Panama je ozbiljna zemlja kave, a najpoznatija joj je sorta geisha iz pokrajine Chiriquí. Ta se kava uzgaja u hladnijim planinskim područjima oko Boquetea i Volcána, a na aukcijama često postiže vrtoglave cijene. Za ljubitelje kave Panama je postala nešto poput vinske regije za enofile: mala zemlja s proizvodom koji ima svjetski kultni status.
| Foto: canva, ilustracija
Panama ima jedno od najneobičnijih kulturnih miješanja u regiji. U zemlji se susreću latinoamerički, karipski, autohtoni, afro-panamski, američki, kineski i europski utjecaji. To se vidi u hrani, glazbi, jeziku, arhitekturi i svakodnevnom životu. Panama je stoljećima bila prolaz, luka i raskrižje, pa je njezin identitet nastajao u stalnom prometu.
| Foto: canva, ilustracija
Portobelo je mali karipski grad, ali golema povijesna točka. U kolonijalno doba bio je jedno od ključnih španjolskih skladišta za srebro i zlato koje je iz Amerike išlo prema Europi. Njegove utvrde danas su dio UNESCO-ove baštine, a grad je poznat i po snažnoj afro-panamskoj kulturi te slavnom kipu Crnog Krista iz Portobela.
| Foto: canva, ilustracija
Panama ima i divlju pacifičku stranu. Nacionalni park Coiba, također pod UNESCO-ovom zaštitom, obuhvaća veliki otok i morsko područje koje je važno za koralje, ribe, morske pse, kitove i brojne druge vrste. Coiba je dugo bila zatvorski otok, pa je zbog izolacije priroda ostala bolje očuvana nego na mnogim drugim pacifičkim otocima.
| Foto: canva, ilustracija
Darién nije samo opasna džungla iz vijesti o migracijama, nego i jedno od najvažnijih prirodnih područja Srednje Amerike. Nacionalni park Darién dio je UNESCO-ove svjetske baštine i dom je jaguarima, tapirima, harpijama i mnogim autohtonim zajednicama. To je prostor iznimne prirode, ali i vrlo osjetljivih ljudskih i sigurnosnih priča.
| Foto: canva, ilustracija
Panama je dom harpije. Harpija je nacionalna ptica Paname i simbol tropskih šuma, ali je rijetka i ugrožena gubitkom staništa. Njezine kandže mogu biti impresivne gotovo kao medvjeđe, a u krošnjama lovi majmune i ljenjivce. U Panami harpija nije samo ptica, nego znak divlje prirode.
| Foto: canva, ilustracija
Panamska zastava ima vrlo urednu simboliku. Sastoji se od četiri polja: dva bijela, jedno crveno i jedno plavo, s crvenom i plavom zvijezdom. Plava i crvena tradicionalno se povezuju s dvjema velikim političkim strankama iz vremena nastanka države, a bijela s mirom. Zvijezde označavaju čistoću i snagu, odnosno ideale nove republike.
| Foto: canva, ilustracija
Panama je nastala kao samostalna država 1903. godine, nakon odvajanja od Kolumbije. Taj trenutak bio je usko povezan s američkim interesom za gradnju kanala, pa je panamska neovisnost od početka imala golemu geopolitičku težinu. Kanal je zemlji donio bogatstvo i važnost, ali i desetljeća napetih odnosa sa Sjedinjenim Državama. Pogotovo s povratkom Trumpa na vlast...
| Foto: canva, ilustracija
Panama ima kuhinju koja dobro pokazuje njezin položaj između mora, džungle i karipske kulture. Na stolu se često nalaze riba, riža, grah, kokos, plantane, juhe i morski plodovi. Jela poput sancocha, cevichea, pataconesa i arroz con coco otkrivaju koliko su se u Panami spojili španjolski, afro-karipski i autohtoni utjecaji.
| Foto: canva, ilustracija
Šešir Panama, odnosno 'Panama hat', zapravo nije iz Paname, nego iz Ekvadora, gdje se ručno plete od vlakana biljke toquilla. Ime je dobio zato što su se ti lagani i prozračni šeširi u 19. i početkom 20. stoljeća izvozili i prodavali preko Paname, i tada važne trgovačke točke. Popularnost im je dodatno eksplodirala kad je Theodore Roosevelt 1906. fotografiran s jednim takvim šeširom tijekom obilaska gradnje Panamskog kanala. Dakle, pravo podrijetlo je ekvadorsko, ali naziv “šešir Panama” ostao je zbog rute, trgovine i slavne fotografije.
| Foto: canva, ilustracija
Panama je mala zemlja s velikim kontrastima. U nekoliko sati može se prijeći od nebodera Panama Cityja do karipskih otoka, od kanala i kontejnerskih brodova do planinskih plantaža kave, od kolonijalnih utvrda do prašuma punih majmuna i ptica. Zato je zanimljiva jer nije samo “zemlja kanala”, nego cijeli kontinent u malom. *uz korištenje AI-ja
| Foto: canva, ilustracija