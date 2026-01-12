FOTO Voditeljica šokirala. U eteru bubnula: Ušla sam u auto strancu jer me 'napalio' Porsche

Bunnie XO, voditeljica i supruga američkog repera Jellyja Rolla, prisjetila se opasnog iskustva iz mladosti koje je, kako kaže, moglo zauvijek promijeniti tijek njezina života. U svojoj je ispovijesti otkrila kako je kao maloljetnica s prijateljicom ušla u automobil potpunog stranca, a jedini razlog za to bio je njegov luksuzni automobil...
Bunnie XO, supruga američkog repera Jellyja Rolla, prisjetila se opasnog iskustva iz mladosti koje je, kako kaže, moglo zauvijek promijeniti tijek njezina života. U svojoj je ispovijesti otkrila kako je kao maloljetnica s prijateljicom ušla u automobil potpunog stranca, a jedini razlog za to bio je njegov luksuzni automobil...
| Foto: Instagram
Bunnie XO, supruga američkog repera Jellyja Rolla, prisjetila se opasnog iskustva iz mladosti koje je, kako kaže, moglo zauvijek promijeniti tijek njezina života. U svojoj je ispovijesti otkrila kako je kao maloljetnica s prijateljicom ušla u automobil potpunog stranca, a jedini razlog za to bio je njegov luksuzni automobil... |
Foto: Instagram
Bunnie XO, supruga američkog repera Jellyja Rolla, prisjetila se opasnog iskustva iz mladosti koje je, kako kaže, moglo zauvijek promijeniti tijek njezina života. U svojoj je ispovijesti otkrila kako je kao maloljetnica s prijateljicom ušla u automobil potpunog stranca, a jedini razlog za to bio je njegov luksuzni automobil...
| Foto: Instagram
Tijekom čitanja anonimnih ispovijesti u epizodi svojeg podcasta Dumb Blonde, Bunnie (pravim imenom Alyssa DeFord) priznala je da se može poistovjetiti s pričom jedne slušateljice koja je opisala kako je kao tinejdžerica ulazila u automobile starijih nepoznatih muškaraca.
| Foto: Instagram
Slušateljica je zahvaljivala svojim "anđelima čuvarima" što je ostala neozlijeđena nakon što je kao tinejdžerica pobjegla od kuće i ušla u automobil s muškarcima u srednjim dvadesetima koji su joj ponudili drogu.
| Foto: Facebook
"Mogla sam završiti na tetrapaku mlijeka", slikovito je opisala svoju situaciju.
| Foto: Instagram
Bunnie, 45-godišnjakinja, nakon toga je ispričala vlastito zastrašujuće iskustvo sa stopiranjem, složivši se sa svojim suvoditeljima da je takav način besplatnog putovanja danas rijetkost u usporedbi sa 60-ima.
| Foto: Instagram
- Imam i ja takvih ludih priča, gdje te jedna prokleta situacija doslovno nauči toliko lekcija - rekla je, dodavši kako slušateljica koja je potaknula raspravu vjerojatno "nikad više" nije stopirala.
| Foto: Facebook
- Tashu i mene jednom je pokupio dok smo šetale blizu naselja s kamp-kućicama, a bile smo maloljetne. Neki prokleti odrasli muškarac nas je pokupio i odveo svojoj prokletoj kući. Količina sranja koja smo radile... - prisjetila se.
| Foto: Facebook
Na pitanje kako se situacija odvila, Bunnie je otkrila da ih je privukao muškarčev njemački luksuzni automobil. - Porsche. To je bilo sve što nam je trebalo. Bile smo u stilu: 'Oh, Porsche' - rekla je. 'Napalio me', dodala je.
| Foto: memeshahan
Iako nije otkrila što se točno dogodilo u kući neznanca, naglasila je da je iz toga izvukla važnu životnu pouku. - Nikad to ne bih ponovila. Stvarno. Naučila sam prokletu lekciju - nastavila je.
| Foto: Instagram
Potom je apelirala na svoje slušatelje da ne pokušavaju stopirati jer takve situacije ne završavaju uvijek dobro. - Nemojte stopirati. Nije fora - zaključila je Bunnie.
| Foto: Instagram
Ovaj uvid u njezino djetinjstvo dolazi nakon što je Bunnie u jednoj od prethodnih epizoda podcasta govorila o odgoju svoje 17-godišnje pokćerke, Bailee Ann.
| Foto: Instagram
Bunnie i Jelly Roll (pravim imenom Jason DeFord) dobili su primarno skrbništvo nad Bailee Ann 2016. godine. Iste godine njihova se obitelj proširila i dolaskom Rollovog sina, Noaha Buddyja, iz prethodne veze.
| Foto: Instagram
- Osjećam da sam iscijelila toliko trauma s vlastitim roditeljima da sam konačno spremna biti roditelj. Pomogla sam u odgoju Bailee otkad je imala sedam godina i mislim da mi je to također pokazalo da, hej, neću previše uništiti djetetov život - rekla je Bunnie u siječnju.
| Foto: Instagram
- Ali osjećam da sam svladala... ne svladala, ali osjećam da to mogu. Znate? I samo želim mali dio J-a i mene zajedno - dodala je.
| Foto: Instagram
Posljednjih mjeseci Bunnie na društvenim mrežama dijeli svoje putovanje kroz proces potpomognute oplodnje dok par pokušava dobiti zajedničko dijete.
| Foto: Instagram
"Teško je, ali istovremeno, jednostavno to prepustite u Božje ruke. Ako je suđeno, dogodit će se. A ako ne, uvijek možemo posvojiti. Potpuno sam otvorena i za posvajanje, kao i moj suprug", poručila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram