Obavijesti

Galerija

Komentari 2
'OPASNA SITUACIJA'

FOTO Voditeljica šokirala. U eteru bubnula: Ušla sam u auto strancu jer me 'napalio' Porsche

Bunnie XO, voditeljica i supruga američkog repera Jellyja Rolla, prisjetila se opasnog iskustva iz mladosti koje je, kako kaže, moglo zauvijek promijeniti tijek njezina života. U svojoj je ispovijesti otkrila kako je kao maloljetnica s prijateljicom ušla u automobil potpunog stranca, a jedini razlog za to bio je njegov luksuzni automobil...
FOTO Voditeljica šokirala. U eteru bubnula: Ušla sam u auto strancu jer me 'napalio' Porsche
Bunnie XO, supruga američkog repera Jellyja Rolla, prisjetila se opasnog iskustva iz mladosti koje je, kako kaže, moglo zauvijek promijeniti tijek njezina života. U svojoj je ispovijesti otkrila kako je kao maloljetnica s prijateljicom ušla u automobil potpunog stranca, a jedini razlog za to bio je njegov luksuzni automobil... | Foto: Instagram
1/19
Bunnie XO, supruga američkog repera Jellyja Rolla, prisjetila se opasnog iskustva iz mladosti koje je, kako kaže, moglo zauvijek promijeniti tijek njezina života. U svojoj je ispovijesti otkrila kako je kao maloljetnica s prijateljicom ušla u automobil potpunog stranca, a jedini razlog za to bio je njegov luksuzni automobil... | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026