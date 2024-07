Hawk tuah cura: 'Neću snimati vrući sadržaj, a jedan me tražio staklenku punu moje pljuvačke'

Hawk tuah cura obogatila se zbog jednog videa pa poručila: 'Neću snimati vrući sadržaj'

Cura koja je srušila internet nakon što je odgovorila na pitanje što izluđuje muškarce u krevetu postala je popularna preko noći. I ne samo to, zaradila je desetke tisuća dolara od prodaje majica, kapa i svega na što je stavila svoj 'hawk tuah' logo.

Pogledajte video

Dugo se nije znalo tko je, nagađalo se da je pastorova kći i da je radila u školi, a onda je nedavno dala prvi intervju gdje je otkrila da nije pastorova kći i da je radila u maloj tvornici u rodnom gradiću u Tennesseeju.

No dala je otkaz nakon što je preko noći postala popularna.

Sad je zamolila fanove da je više ne ispituju o OnlyFans računu i da se s time neće baviti.

- Prestanite me to ispitivati! Ne snimam to niti ću ikad snimati. Samo se šalim oko svega i to je to - rekla je 22-godišnja Hailey Welch, koju su nedavno snimili i u društvu Shaquille O'Neala, a lokalna country zvijezda pozvala ju je na pozornicu na koncertu na kojem je bilo preko 80 tisuća ljudi.

Foto: Instagram

Hailey kaže da se još nije navikla na slavu.

- Morala sam uvjeriti tatu da ne puca po paparazzijima koji su kampirali ispred kuće da bi me snimili - rekla je Hailey i otkrila koji je dosad najbizarniji zahtjev koji je dobila.

- Jedan tip mi je rekao da mu pošaljem staklenku punu pljuvačke i da će mi za to dati 600 dolara...