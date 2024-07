Hawk tuah cura poručila onima koji zarađuju na njoj: Unajmila sam odvjetnika. Pi*de, stižem!

Amerikanka Haliey Welch, poznata kao 'hawk tuah' cura, postala je viralni hit nakon što se društvenim mrežama počela širiti snimka na kojoj dijeli seksualni savjet. Zbog nagle popularnosti skrivala se od javnosti i odbijala davati izjave, ali je istovremeno lansirala liniju kapa.

Djevojka iz gradića Belfasta u Tennesseeju objavila je snimku na kojoj objašnjava koliko joj se život promijenio, a poslala je i poruku ljudima koji pokušavaju zaraditi na račun njezine slave.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prvo, prevladala sam strah od javnih nastupa. Pjevala sam ispred 80.000 ljudi sa Zachom Bryanom na nedavnom koncertu, a ne znam pjevati. Drugo, dala sam otkaz u tvornici opruga pa ne moram stalno jesti fast food, no svejedno ću nastaviti . Treće, češće se moram uređivati pa ne mogu više izgledati kao Adam Sandler - našalila se. Zatim je priznala što ju ljuti.

- Prvo, morala sam uvjeriti tatu da ne puca na paparazze ispred naše kuće jer ‘kampiraju već dva tjedna. Drugo, prestanite me pitati link za OnlyFans, nemam račun, niti ću ga ikada imati. Ja se samo sprdam, to je sve što radim. Treće, dosta mi je lažnjaka i lažnih profila. I usput, jedna stvar me jako ljuti - svi koji kupujete reklamne proizvode online, to nije moje niti sam odobrila, niti zarađujem na tome. No upravo sam angažirala menadžera i odvjetnika pa dolazimo po vas, pi*de - rekla je. Dodala je kako koristi samo Snapchat, a uskoro lansira i svoju trgovinu.