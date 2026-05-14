HIT VIDEO Francuska policija izdala upozorenje zbog pijane srne: U polju trčala krugove

Policija u ruralnoj Francuskoj izdala je upozorenje vozačima da pripaze na dezorijentiranu srnu koja je djelovala pijano nakon što se najela fermentiranog voća. Žandarmerija departmana Saône-et-Loire objavila je videozapis uz upozorenje, na kojem se vidi kako životinja trči u krug.

- U proljeće neke divlje životinje konzumiraju pupoljke, fermentirano voće ili trulu vegetaciju, zbog čega mogu pokazivati potpuno nepredvidivo ponašanje - objavila je žandarmerija Saône-et-Loire u objavi na društvenim mrežama, piše Fox Weather.