I to na Jadranskoj magistrali: Preticao preko pune u zavoju

'Prometne zgode i nezgode' stranica je na Facebooku koja objavljuje fotografije i snimke nesavjesnih vozača koji krše pravila i ugrožavaju tuđe živote.

U srijedu su objavili video snimljen na Jadranskoj magistrali na kojem se vidi dostavni auto zagrebačkih tablica koji je u nepreglednom zavoju pokušao preteći kolonu dok je iz drugog smjera nadolazila skupina vozila.

U ključnom trenutku ispred njega se ubacio osobni automobil, koji se u najmanju ruku pogibeljnim manevrom isključio iz prometa i zaustavio na obližnjem odmorištu. Tim je potezom, vrlo vjerojatno, zapravo spriječio tragediju koja se činila neizbježnom.

Kako se doznaje iz komentara riječ je o dionici Jadranske magistrale kod Živogošća.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pretjecanje u zavoju Ono kad pretječeš u zavoju pa naletiš na mangupa većeg od sebe Posted by Prometne zgode i nezgode on Wednesday, 14 March 2018

Jadranska magistrala je među 15 najopasnijih cesta na svijetu

Podsjetimo, Jadranska magistrala je žila kucavica tijekom turističke sezone, ali već godinama slovi kao jedna od najopasnijih cesta u Hrvatskoj. I ne samo kod nas. Naime, u rujnu prošle godine Business Insider stavio je Jadransku magistralu na popis 15 najopasnijih cesta na svijetu.

Naveli su da su tražili najstrašnije, najopasnije i najsmrtonosnije ceste na kojima se možete voziti. Jadranska magistrala našla se na njihovom popisu jer je poznata po uskim cestama s dva traka kojima nedostaje sigurnosnih barijera, ali i zato što je puna slijepih kutova i oštrih zavoja uz litice, pisao je Insider.

No, to su sve činjenice koje su poznate od ranije. Riječ je o cesti smrti na kojoj se svaka veća greška vozača kažnjava prometnom nesrećom. Nadalje, na pojedinim dionicama Jadranske magistrale brzina se penje do 90 km/h, a da ne postoji nikakva zaštitna ograda, odnosno ako ona i postoji ne zadovoljava zahtjevima za tu brzinu.

Kako kažu stručnjaci iz EuroRAPa koji su lani objavili veliko istraživanje upravo o Jadranskoj magistrali, cijelom dužinom magistrale javljaju se opasni objekti koji povećavaju vjerojatnost smrti tijekom nesreće. Tako se na primjer na 35% dužine dionice javljaju stabla debljine veće od 10 cm, rasvjetni stupovi, kamenje i različiti drugi objekti koji su ocijenjeni kao opasni. Veliki dio dionice magistrale ima loše postavljenu zaštitnu ogradu koja može čak biti i uzrok smrti vozača prilikom nesreće.