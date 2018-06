Ide u Njemačku: ‘Za prijatelja u Dortmundu obnovio sam Fiću’

Oldtajmerski klub Brod na Savi na svojoj drugoj izložbi starih automobila i motocikala koja je održana u Slavonsko Brodu imao je zanimljivih eksponata koji su pobudili veliko zanimanje posjetitelja. Među njima je bila i Zastava 750 s oznakom Milicija ista onakva kakvu su vozila milicija bivše države.

- Ova Zastava je uređena za moga dobrog prijatelja u Njemačkoj. U listopadu ove godine fićo odlazi u Dortmund, zamolio sam prijatelja da mi ga ostavi dok ne prođu old timer susreti u Hrvatskoj i regiji na koje planiram s ovim vozilom otići. Sve je na njemu originalno, od limarije do unutrašnjosti, boju i veličinu slova sam skinuo s interneta i mislim da sam u 99 posto pogodio sve kako je bilo na originalnom milicijskom fići. Mnogi su mi prilazili posebno ljudi starije generacije koje su živjeli u doba kada je ondašnja milicija vozila fiću. Jedan stariji gospodin mi je rekao da je po njega upravo milicija bila došla u takvom fići. Sve sam dijelove nabavio uz pomoć prijatelja iz svih zemalja bivše zajedničke države. Negdje sam nabavio prednje, negdje zadnje blatobrane, vrata, prednju i zadnju haubu, stakla, sve do unutrašnjosti. Najmanje je problema bilo s motorom jer fićini su bili dugotrajni. Zastava je iz 1980. godine i registrirana je kako povijesno vozilo, tako da neće biti problema niti s registracijom u Njemačkoj, neće smetati niti to što piše Milicija, samo ne bi smjelo pisati Policija. Ovo mi nije prva Zastava koju sam restaurirao, do sada sam ih obnovio tri, u prosjeku jedna potpuno uređena Zastava 750 košta između 5000 i 6000 eura, ovaj fićo će mog prijatelja koštati oko 3500 eura prijatelj – rekao je Radovan Šibanić, iz Slavonskog Broda član Old timer kluba Brod na Savi koji se u oldtimere zaljubio još u mladosti.

- Vidio sam neka vozila koja su prije tridesetak i više godina bila jako lijepo uređena i rekao sam sam sebi i ja ću nekada imati takvo vozilo, i hvala Bogu mogao sam si ispuniti svoj san - rekao je Radovan, kojemu je jako žao što mu nije stigla originalna uniforma prometne milicije iz onog doba koju je imao namjeru obući i doći na Old timer susret, što će najvjerojatnije učiniti na jednom od idućih susreta. Šibanić je zahvalan predsjedniku kluba oldtajmera Brod na Savi Luki Matešiću, ističe, i ekipi u klubu koji se svojski trude da sve ono što rade bude u najboljem redu. Na drugom susretu imali su zavidan broj vozila bilo ih je preko 60 raznih godina starosti.