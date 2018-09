Ima 100 godina, a udaje se za 'dečka' koji je 26 godina mlađi

Norah Witkiss (100) iz Walesa uskoro bi se trebala udati za svojeg zaručnika Malcolma Yatesa koji je od nje mlađi 26 godina. Yates (74) i Norah su se upoznali na plesu. U vezi su već više od 30 godina, a trebali bi se vjenčati u listopadu, piše Mirror.

Norah koja bi u prosincu trebala navršiti 101 godinu kaže kako se želi vjenčati "prije nego što bude prekasno". Norah je ranije u braku bila dva puta.

The pair, who have been together for 30 years, have decided to show their ultimate commitment "before it's too late" https://t.co/wEJqNoYnQb