Influencerica u šoku, detalj s aplikacije za dostavu otkrio da ju dečko vara: Prisjela mu pizza

Brazilska influencerica Sabrina Low uhvatila je dečka kako je vara zahvaljujući dostavi. U narudžbama mu je našla da je naručio pizzu s pikantnom pepperoni salamom, a oboje su vegani, prenosi Ground News. Nakon što ga je suočila s otkrićem, bio je prisiljen priznati da je naručio mesnu poslasticu za svoju ljubavnicu.

Brazilska influencerica shvatila je da nešto nije u redu kada je otvorila aplikaciju za hranu na mobitelu svog dečka. Primijetila je da je nedavno naručio mesnu pizzu, što se pokazalo u njegovoj povijesti narudžba. Odmah je shvatila da pizza nije bila za njega...

Foto: Instagram

Sabrinu inače prati preko 90.000 ljudi na Instagramu, a s njima je podijelila i ljubavnu dramu.

- Nisam mogla vjerovati što vidim! Uvijek smo govorili o važnosti veganstva i to je bio velik dio naših vrijednosti. Upravo iz tog razloga sam se zaljubila u njega. Dakle, kada sam vidjela narudžbu pizze s pikantnom salamom, bilo je kao da me je ošamario. Znala sam da to nije za njega - izjavila je.

Influencerica, pravim imenom Sabrina Lourenço, rekla je i da je njezin dečko isprva nijekao da je bila za nekog drugog, ali kasnije je sve priznao.

- Tada sam shvatila da je naš odnos uništen i da je u tom trenutku aplikacija bila moj saveznik da okončam ovu laž. Osjećala sam se izdano - zaključila je Brazilka.