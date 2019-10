Izbaci uljeza (čitaj ženu): Iran s omota albuma briše glazbenice

Na prvi pogled djeluje urnebesno, no zapravo je zabrinjavajuće. Govorimo o činjenici da je iranska mrežna stranica za glazbeni streaming imena Melovaz zabranila žene na omotima glazbenih albuma.

To su napravili tako što su koristili različite tehnike 'photoshopa' da bi ženske glazbenice potpuno uklonili s naslovnica albuma. Neke zemlje Bliskog istoka imaju praksu prekriti glazbenice na naslovnicama albuma odjećom ili stave na njih hidžab, no Iran je tu prešao na jednu novu bizarnu razinu.

If you are bored then you can try checking this music streaming site from Iran, they censored every female on music artwork like they don't even existed 💀.



Search for your fav female singers and see how they totally changed the covers.https://t.co/lRWA1yW16j